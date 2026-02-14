　
地方 地方焦點

春節小三通人潮現！金門水頭港啟用全新e-Gate　10秒快速通關

▲▼金門港旅運中心啟用後即將首次迎來春節旅運人潮。（圖／移民署國境事務大隊金門國境事務隊提供）

▲金門港旅運中心啟用後即將首次迎來春節旅運人潮。（圖／移民署國境事務大隊金門國境事務隊提供）

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將近，金門水頭港即將迎來小三通返鄉人潮高峰。新啟用的「金門港旅運中心」全面優化通關動線，並導入新世代e-Gate系統，最快10秒即可完成查驗，大幅提升通關效率。

隨著春節假期逼近，水頭港將迎來入出境高峰。為因應疏運需求，今年落成啟用的金門港旅運中心不僅拓寬候船空間，也重新規劃出入境動線，提升整體通行順暢度。各駐場單位已完成相關部署，投入充足人力備戰春節人潮。

移民署國境事務大隊金門國境事務隊表示，新旅運中心出境查驗區設置7座e-Gate閘道，入境區則設有3座，全數採用新世代自動查驗通關系統。該系統具備閘道內註冊、行進間臉部辨識及多國語音引導等功能，年滿10歲、身高120公分以上持晶片護照的國人，以及持居留證的外來人口，均可於閘道內完成註冊與通關，最快約10秒即可放行。

▲▼金門港旅運中心啟用後即將首次迎來春節旅運人潮。（圖／移民署國境事務大隊金門國境事務隊提供）

新系統操作直觀簡易，旅客可選擇僅錄存臉部影像，或同步建檔指紋資料，當場完成註冊與查驗程序，免去以往於人工櫃檯排隊登錄的流程，實現「隨到隨註、即刻過關」。此外，國人完成註冊後，即便更換護照也無須重新申辦，便利性大幅提升。

移民署提醒，春節期間小三通往返人數勢必增加，符合資格的旅客可多加利用新世代e-Gate，讓返鄉團圓之路更加順暢。新旅運中心啟用後，也象徵水頭港作為金門國門門面的全新里程碑，迎接節慶疏運挑戰已準備就緒。

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

經典賽中華隊先發陣容出爐！　再戰台鋼雄鷹
日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」直呼：真的很痛苦
山本由伸確定3月6日先發對台灣！　變得更壯了
快訊／國道1號「4車連環撞」　車流回堵5km
婆婆勸「初一不可回娘家」原因曝！　她傻眼：多少女生遵守
176刀砍死少女！建商小開被判死　求再審遭駁
孫協志、夏宇童今婚禮！　大咖賓客名單曝光

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作賀年花藝迎新春

春節連假北海岸恐湧車潮　金山警出動空拍機掌握路況

苗栗市全民運動館春節後營運　引進World Gym營運、官方祭優惠

龍馬精神保平安！南消走入年貨大街　宣導圍爐瓦斯安全

台中替代役服務量全國第一　過年送暖不停

過年大掃除必看！「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

趁夜猛燒垃圾民眾陳情倍增 苗栗啟用AI煙霧辨識揪出開罰

桃園人的年味回來了！南門市場浴火重生　張善政視察：買氣翻3倍

龜山眷村故事館春節限定活動　首座紅包印刷感受眷村春節人情溫度

金門環島南路轎車迴轉撞重機

金門環島南路轎車迴轉撞重機

金門縣金湖鎮環島南路三段13日下午近18時發生轎車與重機碰撞事故，1名騎士右腳受傷送醫，警方到場處理初步排除酒駕釀禍，詳細肇因仍待釐清。

中國海警一週3次闖金門水域

中國海警一週3次闖金門水域

春節金湖警推免費護鈔

春節金湖警推免費護鈔

金門警結合地區名店宣導拒酒駕

金門警結合地區名店宣導拒酒駕

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起剩一處可領

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起剩一處可領

金門新聞金門水頭港旅運中心快速通關

