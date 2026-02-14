春節小三通人潮現！金門水頭港啟用全新e-Gate　10秒快速通關

▲金門港旅運中心啟用後即將首次迎來春節旅運人潮。（圖／移民署國境事務大隊金門國境事務隊提供）

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將近，金門水頭港即將迎來小三通返鄉人潮高峰。新啟用的「金門港旅運中心」全面優化通關動線，並導入新世代e-Gate系統，最快10秒即可完成查驗，大幅提升通關效率。

隨著春節假期逼近，水頭港將迎來入出境高峰。為因應疏運需求，今年落成啟用的金門港旅運中心不僅拓寬候船空間，也重新規劃出入境動線，提升整體通行順暢度。各駐場單位已完成相關部署，投入充足人力備戰春節人潮。

移民署國境事務大隊金門國境事務隊表示，新旅運中心出境查驗區設置7座e-Gate閘道，入境區則設有3座，全數採用新世代自動查驗通關系統。該系統具備閘道內註冊、行進間臉部辨識及多國語音引導等功能，年滿10歲、身高120公分以上持晶片護照的國人，以及持居留證的外來人口，均可於閘道內完成註冊與通關，最快約10秒即可放行。

新系統操作直觀簡易，旅客可選擇僅錄存臉部影像，或同步建檔指紋資料，當場完成註冊與查驗程序，免去以往於人工櫃檯排隊登錄的流程，實現「隨到隨註、即刻過關」。此外，國人完成註冊後，即便更換護照也無須重新申辦，便利性大幅提升。

移民署提醒，春節期間小三通往返人數勢必增加，符合資格的旅客可多加利用新世代e-Gate，讓返鄉團圓之路更加順暢。新旅運中心啟用後，也象徵水頭港作為金門國門門面的全新里程碑，迎接節慶疏運挑戰已準備就緒。