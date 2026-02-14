春節連假北海岸恐湧車潮　金山警出動空拍機掌握路況

▲春節交通疏導再升級，金山警空拍機俯視巡查路況。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應今年春節連續假期長達9天，北海岸沿線涵蓋多處熱門觀光景點及知名廟宇，如野柳風景區、金山老街、金山財神廟及石門貝殼廟等，預期將吸引大量民眾走春旅遊與參香祈福，伴隨車流增加，部分路段恐出現交通壅塞情形。為提前因應龐大車潮，新北市警金山警分局加強交通疏導勤務，並運用科技設備提升路況掌握效率。

金山警分局表示，為有效掌握轄內道路交通狀況，特別出動空拍機自空中俯視查報路況，可避免員警於地面巡查時受困車陣而影響調度效率，同時擴大觀察範圍，1次可俯視3至4處路口，並迅速移動至轄內各重要節點巡查，大幅提升交通監控與即時應變能力。

不過，萬里、金山及石門一帶因設有國家重要設施，包括第一與第二核能發電廠，部分路段屬無人機禁航區，無法進行空拍作業。對此，警方也已規劃替代措施，將透過加強路口警力部署及運用路口監視器（CCTV）即時監控車流，確保仍能完整掌握轄內交通狀況，適時啟動交通疏導作為。

金山警分局呼籲，春節期間車流量大，民眾如遇壅塞情形，務必保持耐心，遵循現場員警指揮依序通行，切勿任意變換車道或插隊，以免發生交通事故；也建議多收聽警察廣播電臺掌握即時路況，必要時提前改道行駛，避開壅塞路段，共同維護春節交通順暢與行車安全。