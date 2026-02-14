　
婆婆勸「初一不可以回娘家」曝原因！她一聽傻眼：有多少女生遵守

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲婆婆勸原PO初一不要回娘家。（圖／CFP）

網搜小組／曾筠淇報導

「只是想知道現在還有多少女生遵守？我實在是很無言。」一名女網友在社群平台上發文，指出婆婆要求她「大年初一不得回娘家」，理由是擔心會影響娘家運勢。儘管她試圖溝通，但婆婆依然堅持這項傳統，讓她感到十分無奈。貼文曝光後，引起討論。

婆婆叮囑　初一禁回娘家

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，婆婆最近特地叮囑她，大年初一不可以回去娘家，因為這樣會「分掉娘家的福氣」。婆婆更進一步說明，這是過往長輩傳下來的規矩，也是她媽媽教導的觀念，因此她認為有必要將這個習俗繼續傳承下去。

婆媳觀念不同　她沉默了

對此，原PO告訴婆婆，自己的原生家庭並不介意這些，且現代很多人除夕就回娘家了。婆婆聽完雖然有些尷尬，但仍強調「我是婆婆，我覺得還是要跟你講，大年初一不要回去」。原PO當下選擇沉默，但心裡覺得相當荒謬，不禁好奇現代女性是否還會遵守這類規範。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我初一就回娘家囉！帶一罐沙拉油回去就好」、「現在還有人除夕在婆家過嗎？現在大家都各過各的耶」、「我婆婆第一年說媳婦初一回娘家，娘家會窮，我娘家直接說：我家沒有差這一點，不要沒女兒就在那胡說八道」、「從我媽他們那一代，除夕吃飽後，兄弟姊妹們就全都跑回娘家集合了，這是要怎麼說」、「除夕當天晚上吃晚餐後，直奔娘家」。

更多新聞
從小過年！比較愛「媽媽這邊的親戚」　網曝真心話

從小過年！比較愛「媽媽這邊的親戚」　網曝真心話

一名網友直呼，從小就比較喜歡媽媽那邊的親戚，覺得相處自在又有話聊，反而和爸爸那邊總有距離感。貼文曝光掀起共鳴，「我爸那邊的一直搶遺產」、「每個又都八卦得要命」、「永遠最傳統＋機車」；但也有人直言，「我完全相反，外婆超重男輕女」。

初一娘家毒姑九賤婆媳討論區

