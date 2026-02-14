　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬年最應景「迷你矮腳馬」成陸追捧新寵　飼主揭隱形成本陷阱

▲體型嬌小迷你的矮腳馬近期成為大陸寵物界新寵。（圖／翻攝環球網）

▲體型嬌小迷你的矮腳馬近期成為大陸寵物界新寵。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸社群近期出現體型不足1公尺的「迷你矮腳馬」萌寵，由於外型討喜且傳出飼養方式簡單，吸引不少愛寵人士關注。看見馬年應景商機湧現，不少電商主打「性情溫順、適合兒童騎乘陪伴」等廣告詞，吸引消費者詢問。不過，有馬主任透露，實際飼養成本與場地條件遠高於宣傳內容，提醒購買前應審慎評估。

《環球網》報導，馬年將至，身高不到一米（公尺），外形憨萌的矮馬因酷似動畫角色「小馬寶莉」在社交媒體上頻頻刷屏，成為新晉的「網紅萌寵」，電商平台上售賣矮馬的商家比比皆是。

▲體型嬌小迷你的矮腳馬近期成為大陸寵物界新寵。（圖／翻攝環球網）

部分商家稱矮馬飼養空間需求不高，只需3至5平方公尺（1至1.5坪）遮蔽處即可，飼料以青草、乾草為主，每日餵食一次，成本約2至3元人民幣（約9至13元新台幣），不需專門接種疫苗，更有商家表示，相較於養狗需外出散步，矮馬可長期留在院內。

對此，一名富有經驗的馬主周旖然（化名）透露，矮馬雖體型較小，但多數性格敏感，「好養」往往僅指不易立即出現生命危險，「馬屬群居動物，理想情況應至少兩匹同養，若單獨飼養可能產生心理問題；此外，馬匹每日需長時間進食草料，並非僅一天一餐。」

周旖然指出，馬匹需要足夠活動空間，長期受限可能出現刻板行為，排泄物處理也深具挑戰，標準馬房約需4公尺乘4公尺空間，並鋪設約15公分厚的墊料以吸收排泄物，每天排泄可達12-13次，需頻繁清理。

在費用方面更是需要謹慎看待，她表示，無論大小馬匹皆需定期磨牙與修蹄，單次修蹄費用約400至2000元（人民幣，下同），尤其是夏季馬蹄生長較快，通常每月需修整一次，冬季則可延長至兩個月。

目前，多數飼主選擇將馬匹寄養於專業俱樂部，大陸寄養費用每月約3000元起，最高可達15000元，包含馬房、墊料、草料與基礎照料等費用，對此，周旖然強調，購買前應充分瞭解相關成本與責任。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

矮馬矮腳馬萌寵成本寵物熱潮馬匹寵物馬年

