　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

體育師傳訊性騷「我是你的宵夜」解聘1年　反控學生想拿高分報復

▼校方集合時表示，女同學裙子太短會被性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▼彰化一名體育老師對學生性騷，遭解聘1年，提起行政訴訟仍敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許權毅／台中報導

彰化一名陳姓國中體育老師因為對學生性騷擾事件遭解聘1年，陳打官司要求撤銷處分，認為自己說「要不要一起去洗澡、我是你的宵夜」都是幽默對話，還反控是學生騷擾自己，要求給高分，學生指控性騷是報復手段，但台中高等行行法院審理後判他敗訴。

陳姓老師在2021年線上教學期間，利用臉書Messenger傳訊給2名國中女學生，內容涉及性騷擾遭通報。經性平會多次調查後，認定性騷擾屬實，並依教師法建議解聘一年不得為教師，教評會也同意，陳師不服提出申復，又遭駁回，直到學校報請彰化縣政府核准，陳師提出行政訴訟。

陳師主張，原處分未經合法會議實質討論，未給自己陳述意見機會，不符合主管機關核准要件，又教師懲罰有很多種，卻讓自己不能擔任教師一年，剝奪工作權，違反比例原則。

陳姓老師說，自己傳訊「我是你的宵夜、要不要一起去洗澡、今天有想我嗎？」都是詼諧幽默或是雙方各自洗澡以及跟學生相處得很好，學生也會這樣跟自己說話，都是正常對話，沒有性騷擾的意圖，更何況內容是斷章取義，好比確實有拍攝核心運動內容，不是暗示床上運動，是學生騷擾自己，要求給予高分，指控純屬報復。 

彰化縣政府則答辯，陳師多次傳送不當言論，如「睡覺想到我就可以做床上運動啊！你不是最喜歡我那支床上輕鬆運動影片嗎？」、「因為我好吃嗎？就知道我是你的宵夜」、「要不要一起去洗澡，你用你的浴室我用我的，很熱流汗黏黏的一起洗澡吧！」、「就屬你刻在我心裡……其他都被我遺忘」、「今天有想我嗎？」、「吃的不多，你一定是碳酸飲料」、「因為我好吃嗎？」、「全班最可愛，收你當乾女兒」等文字訊息。

縣府說，原處分是審酌調查報告、性平會與教評會之會議，均屬適法，性騷擾明確，已從輕考量，無違反比例原則。

台中高等行政法院認為，校方調查程序確實合法，且教師法規定，有性騷擾者最高可處4年不得為教師，校方停聘1年已經屬於較輕處分。

此外，當事學生也認為陳師說法「撩妹、超級噁心、很不舒服，把我當有興趣的女生」，傳送之訊息也讓一般人聯想到色情，明顯逾越一般師生正常教學互動，足認構成性騷，駁回陳師之訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽中華隊先發陣容出爐！　再戰台鋼雄鷹
日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」直呼：真的很痛苦
山本由伸確定3月6日先發對台灣！　變得更壯了
快訊／國道1號「4車連環撞」　車流回堵5km
婆婆勸「初一不可回娘家」原因曝！　她傻眼：多少女生遵守
176刀砍死少女！建商小開被判死　求再審遭駁
孫協志、夏宇童今婚禮！　大咖賓客名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

酒駕4犯辯「跟同事應酬喝藥酒」　駕駛求情被打臉

快訊／國道1號南向台南系統「4車連環撞」　車流回堵5km

喝酒還自備檢知器「來不及用」　台中男嘆：拿紅包繳罰單

隊友變被告！北市男打籃球「飛撲」撞破同伴頭　結局神反轉

撿到信用卡！鑽「加值免簽名」漏洞盜刷333次　A走25萬下場曝

追求遭拒殺害少女棄屍　死囚王鴻偉再審：砍176刀屬精神障礙

體育師傳訊性騷「我是你的宵夜」解聘1年　反控學生想拿高分報復

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

酒駕4犯辯「跟同事應酬喝藥酒」　駕駛求情被打臉

快訊／國道1號南向台南系統「4車連環撞」　車流回堵5km

喝酒還自備檢知器「來不及用」　台中男嘆：拿紅包繳罰單

隊友變被告！北市男打籃球「飛撲」撞破同伴頭　結局神反轉

撿到信用卡！鑽「加值免簽名」漏洞盜刷333次　A走25萬下場曝

追求遭拒殺害少女棄屍　死囚王鴻偉再審：砍176刀屬精神障礙

體育師傳訊性騷「我是你的宵夜」解聘1年　反控學生想拿高分報復

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

總統賴清德連走北市2分局　贈加菜金慰問基層警員辛勞

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

陸31省份揭2026經濟成長率目標　西藏設定7％最高...7省不低於5％

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

李四川認了弟弟是「環保蟑螂」　黃國昌緩頰：成年人要自己負責

在古代如何辨識穿越者

社會熱門新聞

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

即／台中女深夜墜樓亡

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

丟包學霸致死「惡司機」起訴　最重判無期

士院新婚法警涉嫌偷拍　被羈押禁見

過年前悲劇命案！桃園男陳屍樹上　家屬崩潰求真相

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

快訊／國1南向台南系統4車連環撞　車流回堵5km

台中死亡車禍！25歲男自撞分隔島　搶救不治

更多熱門

相關新聞

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

春節9天連假，正逢芭樂價格創新高，彰化永靖鄉盛產的紅心芭樂因為品質好、營養價值高，市場價格比一般芭樂貴上許多，卻也引來宵小覬覦。為防止果園遭盜採，員林分局與在地果農、巡守隊聯手組成「永靖五汴隘勇隊」，過年期間24小時巡守，同時將持續在重點時段與路段加強巡邏、盤查。

拚一把好過年　彰化逮31賭客

拚一把好過年　彰化逮31賭客

西濱第4座！彰化漢寶增地磅站

西濱第4座！彰化漢寶增地磅站

她借400萬！警見視訊愛人卡卡的…是AI

她借400萬！警見視訊愛人卡卡的…是AI

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！　校方震驚

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！　校方震驚

關鍵字：

彰化體育老師性騷學生

讀者迴響

熱門新聞

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面