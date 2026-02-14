體育師傳訊性騷「我是你的宵夜」解聘1年　反控學生想拿高分報復

▼彰化一名體育老師對學生性騷，遭解聘1年，提起行政訴訟仍敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許權毅／台中報導

彰化一名陳姓國中體育老師因為對學生性騷擾事件遭解聘1年，陳打官司要求撤銷處分，認為自己說「要不要一起去洗澡、我是你的宵夜」都是幽默對話，還反控是學生騷擾自己，要求給高分，學生指控性騷是報復手段，但台中高等行行法院審理後判他敗訴。

陳姓老師在2021年線上教學期間，利用臉書Messenger傳訊給2名國中女學生，內容涉及性騷擾遭通報。經性平會多次調查後，認定性騷擾屬實，並依教師法建議解聘一年不得為教師，教評會也同意，陳師不服提出申復，又遭駁回，直到學校報請彰化縣政府核准，陳師提出行政訴訟。

陳師主張，原處分未經合法會議實質討論，未給自己陳述意見機會，不符合主管機關核准要件，又教師懲罰有很多種，卻讓自己不能擔任教師一年，剝奪工作權，違反比例原則。

陳姓老師說，自己傳訊「我是你的宵夜、要不要一起去洗澡、今天有想我嗎？」都是詼諧幽默或是雙方各自洗澡以及跟學生相處得很好，學生也會這樣跟自己說話，都是正常對話，沒有性騷擾的意圖，更何況內容是斷章取義，好比確實有拍攝核心運動內容，不是暗示床上運動，是學生騷擾自己，要求給予高分，指控純屬報復。

彰化縣政府則答辯，陳師多次傳送不當言論，如「睡覺想到我就可以做床上運動啊！你不是最喜歡我那支床上輕鬆運動影片嗎？」、「因為我好吃嗎？就知道我是你的宵夜」、「要不要一起去洗澡，你用你的浴室我用我的，很熱流汗黏黏的一起洗澡吧！」、「就屬你刻在我心裡……其他都被我遺忘」、「今天有想我嗎？」、「吃的不多，你一定是碳酸飲料」、「因為我好吃嗎？」、「全班最可愛，收你當乾女兒」等文字訊息。

縣府說，原處分是審酌調查報告、性平會與教評會之會議，均屬適法，性騷擾明確，已從輕考量，無違反比例原則。

台中高等行政法院認為，校方調查程序確實合法，且教師法規定，有性騷擾者最高可處4年不得為教師，校方停聘1年已經屬於較輕處分。

此外，當事學生也認為陳師說法「撩妹、超級噁心、很不舒服，把我當有興趣的女生」，傳送之訊息也讓一般人聯想到色情，明顯逾越一般師生正常教學互動，足認構成性騷，駁回陳師之訴。