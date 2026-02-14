悶殺腦麻兒獲特赦！律師提「2舊案」最後都入獄：唏噓啊

▲林劉龍子出面感謝總統特赦。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北市松山區復興北路一處民宅2023年間發生一起人倫悲劇，80多歲林劉姓阿嬤照顧癱瘓在床的兒子50多年，因擔憂自己離世後兒子沒人照顧，因此悶殺兒子，而總統賴清德12日批示，在農曆年前特赦林劉老太太。對此，律師王至德提及過去類似的悲劇案例，並分享自身看法。

林劉婦人悶殺兒子 農曆年前獲特赦

80多歲林劉婦人照顧因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床的兒子長達50多年，她因擔憂自己離世後，兒子沒人照顧，所以將一萬元紅包塞進兒子嘴中，以口水巾摀住口鼻，再用膠帶層層纏繞，悶殺兒子，被判刑2年6月定讞。

總統賴清德12日批示，在農曆年前特赦林劉老太太。林劉老太太接受媒體訪問時表示，「感謝總統，真的是很謝謝他」，如今接到特赦，可以「讓孩子知道媽媽沒罪了，可以放心了」。

律師解釋何謂特赦

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文解釋，特赦是總統依法對已判刑確定的特定受刑人，免除其全部或部分刑罰的制度，屬於行政權介入司法的例外做法，目的是彌補法律制度的僵化，讓情有可原的個案能獲得免刑結果。

憶起類似案例 感嘆結局大不同

王至德認為，林劉老太太照顧癱兒50年，愛子之心無庸置疑，獲得特赦應該沒什麼爭議。然而，他也感嘆在民國109年時，79歲陳姓老翁同樣照顧腦性麻痺女兒50年，最終因不忍女兒受苦而結束其生命，雖然法院同樣判處2年6個月徒刑，但該案卻未獲得特赦機會。對於不一樣的結果，他便感嘆，「唏噓啊」。

提及鄧如雯案 律師：最應該得到特赦的人

此外，王至德也特別提到「鄧如雯殺夫案」，他認為鄧如雯長期遭受丈夫家暴與性侵，甚至為了保護家人才選擇動手，是最應該得到特赦的人。他認為，鄧如雯的案子，光是輕描淡寫列出其過往，都讓人覺得很窒息，但他不知道為何這樣的案子，最後還是沒有得到特赦。