竹北吊車大王「喜迎新成員」　穿一身紅興奮跳舞：新春第一炮

▲竹北吊車大王胡漢龑。（圖／翻攝自胡漢龑FB）



記者施怡妏／綜合報導

64歲「吊車大王」胡漢龑身家破百億，擁有4位妻子與14名子女，家庭、事業都堪稱傳奇，昨（13）日他前往吊車場參加簽約儀式，親自下訂一台1200噸輪式吊車，開心大喊「2026年新春第一炮！」同時透露今年第二個目標，採購1800噸至2400噸吊車。此外，他也公開徵才訊息，邀請有志者加入啟德團隊。

胡漢龑下訂1200噸吊車



「2026年新春第一炮！」胡漢龑在臉書PO影片，一開頭就開心跳舞，連喊6次開心、6次超扯，穿一身紅衣前往三一集團吊車場，親自參與簽約儀式，完成1200噸輪式吊車的訂購。簽約前，三一集團還準備一整桌的下午茶，還有超過百科的山竹，讓大家吃到飽，展現誠意。

胡漢龑透露，今年第二個目標為採購1800噸至2400噸吊車，進一步擴充設備規模。他也藉這次機會，公開徵才資訊，希望年後有志之士加入啟德團隊，目前招募職缺包括吊車司機、助手及設備搬運人員。

貼文曝光後，網友紛紛留言恭喜，「超級壯觀，好漂亮哦」、「胡董霸氣！」「恭喜台灣優質企業家胡董！好壯觀！新年快樂」、「胡董事長新年快樂，永遠帥氣」、「好強喔！台灣的驕傲」、「祝胡董生意興隆通四海」、「祝胡董大哥及團隊新春愉快，馬上行大運」。