從小過年！比較愛「媽媽這邊的親戚」　一票人曝真心話：超疼我

網搜小組／劉維榛報導

一名網友直呼，從小就比較喜歡媽媽那邊的親戚，覺得相處自在又有話聊，反而和爸爸那邊總有距離感。貼文曝光掀起共鳴，「我爸那邊的一直搶遺產」、「每個又都八卦得要命」、「永遠最傳統＋機車」；但也有人直言，「我完全相反，外婆超重男輕女」。

一名網友在Threads表示，從小到大不知道為什麼，自己就是比較喜歡媽媽那邊的親戚，無論是過年聚會還是平常往來，都覺得特別自在、有話聊，反而爸爸那邊總有一種說不上來的距離感。

親戚聚會差很大？網曝兩邊氣氛



文章曝光後，不少人都認同，「可能是因為我爸那邊的一直搶遺產」、「爸爸那一方的親戚永遠最傳統＋機車，龜毛一堆不好親近」、「真的欸！爸爸那邊一直有『看到人不會叫的那種陋習』，通常想叫就會自己叫了好嗎，你越講我越不想叫，而且每個又都八卦得要命」、「爸爸這邊的親戚比較現實！ 人在情在，人亡情亡」、「跟媽媽那邊的表兄弟姐妹比較有交集，外公外婆也比奶奶還疼我」。

但也有人持不同看法，「我完全相反，我爸那邊的親戚不多，很好溝通、氣氛很好，倒是我媽那邊有夠亂，動不動就出事」、「不會耶 兩邊都蠻愛的」、「我完全相反，外婆超重男輕女」、「可是我媽媽那邊親戚比較愛錢欸，還很計較錢」。