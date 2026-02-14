史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

▲守護紅心芭樂，警民協力組「永靖五汴隘勇隊」守護。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

春節9天連假，正逢芭樂價格創新高，彰化永靖鄉盛產的紅心芭樂因為品質好、營養價值高，市場價格比一般芭樂貴上許多，卻也引來宵小覬覦。為防止果園遭盜採，員林分局與在地果農、巡守隊聯手組成「永靖五汴隘勇隊」，過年期間24小時巡守，同時將持續在重點時段與路段加強巡邏、盤查。

根據統計，去年底開始芭樂價格一路飆漲，中部市場價每台斤約85到95元，北部甚至喊到一台斤150元，創下近10年新高。價格好，農民歡喜豐收，但竊賊也動起歪腦筋，彰化社頭鄉去年11月以來就發生至少5起芭樂遭竊案，有人一偷就是50斤，市價超過4千元，果農損失慘重，還得犧牲睡眠輪流守夜。

同樣的情況也發生在永靖鄉。當地以紅心芭樂聞名，因口感佳、市場價格優於一般芭樂，成為農民重要經濟來源，但每逢產季，果園就成為小偷眼中的「現金田」。有農民無奈表示，曾經一晚就被偷走好幾簍，眼睜睜看著心血被搬走，卻來不及阻止。

為防止類似情況一再發生，員林分局與果農及地方巡守隊合作，組成「永靖五汴隘勇隊」，警方將24小時持續加強巡邏與盤查，也呼籲民眾若發現可疑人物在果園附近逗留，務必即時通報警方。警方強調，過年期間服務不打烊，將全力守護農民的心血。