保險套搶光光！　米蘭冬奧選手村發放1萬個「3天秒殺見底」

▲2026年米蘭科爾蒂納冬奧，選手們站在奧林匹克五環前方。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina 2026）選手村發生「保險套缺貨」的情況，原本提供給各國運動員的1萬個免費保險套，已在短短3天內就被領取一空，讓主辦單位措手不及。

已成慣例 選手村必發保險套

事實上，奧運選手村發放保險套已是行之有年的傳統做法。倫巴底大區（Lombardia）主席豐塔納（Attilio Fontana）也力挺這項措施，強調「健康第一，預防與常識最重要」，甚至在米蘭選手村發放的保險套包裝上，印製倫巴底大區標誌。

只備1萬個 保險套3天搶光

不過，義媒《新聞報》（La Stampa）指出，這次主辦單位似乎沒這麼大方。2年前巴黎奧運準備了多達30萬個保險套，平均每位選手每天可分配到2個。但是，本屆米蘭冬奧僅備妥不到1萬個保險套，才開賽就面臨短缺危機。

一名運動員匿名透露，「庫存3天就見底了，他們承諾會再補貨，但誰知道什麼時候才會到。」

爭取親密空間 發揮想像力

為了在選手村內爭取私人親密空間，各國運動員可說是絞盡腦汁。由於嚴禁跨國選手互訪宿舍，放鬆室（Relax Room）成了熱門聖地。那裡有音樂與柔和燈光，而且禁止穿鞋進場，最重要的是設有2座屏風，讓選手可以躲在後方進行「私人冥想」，或是兩個人一起「冥想」。那名運動員笑稱，「這時候就必須發揮想像力了。」