戀上人妻問「私奔嗎？」　小王要賠正牌尪20萬元

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人夫控訴，妻子小美（化名）與已婚男子阿強（化名）發生婚外情，兩人不僅多次接吻、相約出遊，甚至互傳「私奔嗎」、「我願意，帶我走」等曖昧訊息，讓他無法接受，憤而決定對阿強提告求償60萬元。法官日前審理之後，判阿強應賠償人夫20萬元較為適當。

▲阿強未否認與小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他與小美結婚30年，現已離婚，但小美在婚姻關係存續期間與阿強發展出不正當男女關係，兩人不僅多次接吻、擁抱，還相約一起出遊，種種行為顯然已經侵害到他的配偶權，因而決定對阿強提告求償20萬元。

對於人夫的控訴，阿強並未對侵害配偶權的部分提出爭執。

法官表示，經檢視阿強和小美之間的對話紀錄，兩人曾互傳「如果我們兩個是夫妻一定很幸福」、「如果我早點認識你，有可能你就會有小孩了」、「愛妳100分」等曖昧訊息，阿強甚至曾詢問小美，「私奔嗎？」小美則回答，「我願意，帶我走」。

法官認為，兩人在字裡行間互表愛意，這顯然已經超出一般異性朋友之間應有的談話內容，阿強的行為確實侵害到人夫的配偶關係身分法益，且加害情節非輕，考量到雙方的身分、教育程度、地位、經濟狀況等因素，最終判他應賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。