過年最怕哪道年菜？　一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

記者施怡妏／綜合報導

2月15日適逢農曆小年夜，不少家庭開始準備年菜、祭拜神明與完成最後的大掃除，年節氛圍逐漸濃厚。有網友好奇「最不想吃的年夜菜？」貼文引發熱烈回響，佛跳牆被點名最多次，長年菜、烏魚子等也都榜上有名；但也有人力挺經典菜色，直呼「從小吃到大，超愛！」

原PO崩潰直呼「芋頭煮湯是邪教」



有網友在Dcard發文，好奇大家心中「最不想出現在年夜飯桌上的菜」是什麼，他率先點名佛跳牆，坦言自己一看到就頭痛，直呼根本是邪教，「到底誰發明芋頭煮湯的？」整鍋「大雜燴」再加上油脂偏重的湯頭，完全是「熱量炸彈」。

煎魚象徵年年有餘卻吃到怕



除了佛跳牆，原PO也對過年常見的整尾煎魚頗有意見。他提到，為了「年年有餘」的好兆頭，除夕夜端出完整一條魚，但往往只是象徵性擺上桌，餐後再收進冰箱，接下來幾天反覆加熱端出，一路從初一吃到初五，「每年過年就是在考驗消化功能的時候」。

貼文一出，不少網友留言附和，直言「芋頭煮湯根本邪教」、「佛跳牆整鍋混在一起，真的吃不懂」；不過另一派則跳出來護航，佛跳牆的精華就是濃郁湯頭與芋頭口感，還有人分享「芋頭要先炸過再煮才好吃」。

討論串中，也有網友補充自己不愛的年菜選項，包括烏魚子、紅燒獅子頭，以及象徵長壽的長年菜，「絕對是烏魚子，我叔叔都會用酒精燒，整個客廳超臭」、「長年菜，而且還很堅持不能咬斷，苦苦的東西為什麼硬要我吃」。不過也有網友大讚，「這些年菜我都超愛吃欸」、「搬到國外生活後，現在管他是什麼年菜，我都好想吃啊」。