過年「最難吃糖果」4大天王曝光！　網爆共鳴：阿嬤家的惡夢

每到過年必買零食糖果，陪伴度過春節假期，賣家想必也希望訂單滿滿，不過蝦皮有一家業者卻相當老實，標題直接寫說這款軟糖「超難吃不要買」，反倒引發網友關注，紛紛跑去朝聖。

網友在「Dcard」發文，透露最近他在蝦皮上看一款「古早味軟糖」，驚訝店家在標題竟直接挑明「阿嬤的最愛，但是我不懂，超難吃，不要買」，笑說會不會太誠實。

店家太誠實？ 反倒勾起好奇

而店家這樣的標題也確實引起原po興趣，他點進去查看發現有人購買後留下3顆星評價，沒想到賣家大方回應「我標題就有寫不好吃，不要買了啊」，再次讓原po直呼根本是用自己的魔法回擊。

文章一出引來許多網友共鳴，笑說「賣家回覆好好笑」「這個賣家好可愛想去朝聖」「欸我真的也不懂這個糖 但我阿嬤也超愛」「有賣家連結嗎 想去逛逛」「這個真的超難吃，跟金幣巧克力一樣是小時候阿嬤家的惡夢」

口感遭嫌棄 並列難吃糖果4天王

事實上，該款軟糖是過年經典年貨，但因口感問題受到不少人嫌棄，同時也是網友公認過年最難吃的糖果之一，與金幣巧克力、生仁糖、鮪魚糖並列難吃「4大天王」。



