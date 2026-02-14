俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

▲ 魔術師安娜彎腰，讓臀部處噴出火焰，獵奇畫面引發熱議。（翻攝IG@annaadelos）

圖文／鏡週刊

俄羅斯正妹安娜（Anna）不只擁有冷豔臉蛋，更憑藉凹凸有致的魔鬼身材在IG狂吸76萬粉絲。身為專業魔術師的她，最愛在街頭與民眾近距離互動，去年夏天一段街頭演出讓她徹底大紅，當時她身穿性感黑衣吞下火球，隨後竟然轉過身去彎下腰，讓臀部處噴發出熊熊大火，讓在場圍觀民眾驚呼連連。

嘴巴吞火臀部噴發

俄羅斯魔術師安娜用實力示範什麼叫火辣，她擅長在街頭施展奇幻的魔術，那種充滿張力的演出風格，讓看過的人都印象深刻。最讓粉絲津津樂道的莫過於她的噴火特技，在一場演出中，她表演完吞火特技後，竟在眾目睽睽下彎下腰，讓臀部處噴發出熊熊大火，這如特效般的視覺效果讓人大感意外。

精進各種臀部噴火花招

影片上傳後更狂吸超過124萬次點讚，大家都在研究這奇特的身體構造究竟是怎麼回事，甚至有人懷疑是她在裙底暗藏噴火機關。不甘於只當花瓶的安娜，在技術上非常精進，不僅持續研發噴火射氣球、噴火點蠟燭等高難度動作，甚至還跑去巴黎鐵塔前大顯身手，在世界地標前精準射破氣球。

▲ 安娜與民眾近距離表演下體噴火的特技。（翻攝IG@annaadelos）

影片瘋傳民眾邀約表演

這段充滿視覺震撼的獵奇影片瘋傳後，網友留言狂刷一排不可思議，直呼這演出簡直太狂，「妳也點燃了我的心」「邀請妳來我的派對，多少錢？」，更有人幽默喊話派對沒邀她就不去。

