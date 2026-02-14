桃園人夫帶女同事回家上床！子女錄下呻吟聲成鐵證　妻離婚怒提告

▲丈夫跟小三上床，呻吟聲被子女們錄下後跟母親說。（示意圖／pakutaso）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名人夫帶女同事回家發生性行為，呻吟聲被子女們錄下後跟母親說，母親提告後桃園地院判女同事應賠償40萬元。

根據判決，人妻指出與丈夫2003年結婚而育有2名子女，於2024年8月8日離婚，她2024年離婚前從子女口中得知，小三有前往住處與丈夫發生性行為，且依照LINE對話紀錄可知丈夫於2024年1至8月期間多次帶小三到家中發生性行為，且在住處房間發現遺留內褲及保險套，她發現此事後感到極度痛苦及羞辱，出現急性壓力反應及失眠症狀，提告求償100萬元。

小三表示，人妻提出對話紀錄是男方有告知其子女要帶同事至家中，並無從推導有何逾越一般朋友社交之不正常往來具體行為；而影片則是男方趁她一時未察而放成人影片，且拍攝到腿部後仍持續有女性呻吟聲，更足證並未發生性行為；人妻提出的內褲照片，也不能認定為她所有，不足以證明有何逾越一般男女交往情事。

不過人妻的子女表示，當天父親有以LINE告知要帶同事回家，當時在樓上聽到他們發生性行為，後來到樓下去錄影，錄到他們結束要離開，有拍到女方的臉，也有錄到父親跟小三發生性行為的聲音。

法院認為，小三若只是單純至同事家中拜訪，見到同事子女為何不是大方問候，而只是匆忙離開，益顯小三見到家人甚感心虛，故堪認影片發出呻吟聲女子為小三無誤。審酌人妻因此事件導致離婚，判決小三應賠償40萬元。