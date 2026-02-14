彰化警「機動派出所」神助功　幫失聯阿伯找到回家路

▲彰化警分局在彰化車站設機動派出所。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

春節連假正式展開，彰化火車站周邊湧現返鄉與旅遊人潮，彰化警分局今（14）日上午8點起，在火車站前Moovo智慧單車站旁設立「機動派出所」，提供即時報案、交通疏導、失蹤人口協尋及反詐騙宣導等服務，讓返鄉民眾一出車站就能感受到滿滿安全感。

這場春節安全守護行動其實從昨天深夜就悄悄發揮功效，13日晚間8點到10點，卦山派出所警員胡馨芸、顏敬晏執行巡邏勤務時，在一處停車場發現一名阿伯深夜獨自逗留，神情茫然。員警上前關懷詢問，赫然發現他就是稍早家屬通報失聯的民眾，趕緊協助聯繫家人，讓焦急的家屬總算放下心中大石，不斷向員警道謝，也讓這個春節多了一份溫暖。

彰化警分局長劉千祥表示，今年「115年重要節日安全維護工作」從2月9日晚間10點一路執行到2月23日午夜，為期15天，整合警察、義警、義交、民防、志工及守望相助隊等民力，全力落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大目標。除了機動派出所的即時服務，警方也持續提供「舉家外出巡簽」、「現金護鈔」等便民措施，民眾若有需求，隨時可向警方求助。

劉千祥也呼籲，春節期間人潮眾多，民眾務必留意隨身財物，避免成為扒手目標，同時謹慎防範詐騙手法，遇有可疑狀況可撥打165反詐騙專線或110報案。他也邀請大家，若在路上看到辛苦執勤的警察或民力夥伴，不妨給個微笑或加油打氣，讓守護家園的力量持續傳遞。

警方強調，過年期間服務不打烊，無論是交通疏導、治安維護或是緊急協助，都會堅守崗位，讓大家平平安安過好年。