社會 社會焦點 保障人權

金門轎車迴轉猛撞重機...零件破碎噴滿地　騎士腳傷送醫

▲▼金門縣金湖鎮環島南路三段發生迴轉自小客車與直行機車碰撞事故，機車騎士右腳受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲金門縣金湖鎮環島南路三段發生迴轉自小客車與直行機車碰撞事故，機車騎士右腳受傷送醫。（圖／民眾提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金湖鎮環島南路三段昨（13日）下午近18時，發生轎車與重機碰撞事故，1名騎士右腳受傷送醫，警方到場處理初步排除酒駕釀禍，詳細肇因仍待釐清。

這起事故發生在金湖鎮環島南路三段、環保公園前路段，時間為13日下午5時58分許。李姓男子（49歲）駕駛自用小客車，原於路邊準備迴轉，欲往機場方向行駛；同時，蘇姓男子（20歲）騎乘重型機車，沿環島南路三段往山外方向直行，雙方發生碰撞。

▲▼金門縣金湖鎮環島南路三段發生迴轉自小客車與直行機車碰撞事故，機車騎士右腳受傷送醫。（圖／民眾提供）

事故造成蘇姓騎士右腳受傷，現場由救護人員協助送往衛生福利部金門醫院做進一步的治療。警方到場進行交通疏導與事故測繪，並對雙方駕駛實施酒測，結果均無酒精反應。

▲▼金門縣金湖鎮環島南路三段發生迴轉自小客車與直行機車碰撞事故，機車騎士右腳受傷送醫。（圖／民眾提供）

金門縣警察局金湖分局表示，確切肇事原因尚在調查釐清中，將依相關事證進一步研判責任歸屬。警方也提醒，依道路交通安全規則第106條規定，汽車迴轉前應暫停並顯示左轉燈或手勢，確認無來往車輛並注意行人後，方可迴轉。

金湖分局呼籲用路人，行經路口或路段欲迴轉時，務必落實「慢、看、停」原則，減速禮讓、提高警覺，才能有效降低事故風險，確保自身與他人行車安全。

02/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金門新聞金門車禍迴轉車

