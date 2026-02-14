　
「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出　竟繼續徵101保全

▲嘉賀保全因低價搶標，導致財務狀況每況愈下，最後積欠大量員工薪資。（圖／翻攝自嘉賀集團官網）

文／CTWANT

本刊接獲爆料，知名的嘉賀保全股份公司過去長期透過低價搶標的方式擊敗競爭對手得標，但也因這個錯誤方針導致公司財務狀況每況愈下，最終積欠大量員工薪資。據了解，目前已經有大批的員工在去年12月就沒有領到薪水，遑論如今農曆新年將至，這些兢兢業業的保全們恐怕也無法領到年終獎金，與家人一同歡喜過年。

農曆新年將至，勞工們理應期待年假到來並領取每年最期待的碩果「年終獎金」，好讓每個家庭都能歡喜度過溫馨的佳節。不過，高雄卻有一批努力工作的保全，從去年12月開始就沒有領到薪水，對他們來說，領到年終獎金無疑成了遙不可及的夢，而令他們感到無比心寒的，就是嘉賀保全股份有限公司。

▲台北101在賈永婕擔任董事長後，因與知名攀岩家Alex合作聲名大噪，沒想到承攬台北101保全工作的竟是驚傳欠薪的嘉賀保全。（圖／黃耀徵攝）

嘉賀保全公司成立於2002年，負責人為李大明，總部坐落於高雄，全台共有5個辦事處，分別為台北、台中、嘉義、台南、高雄，公司同時設立保全、樓管、物業管理等業務範圍，目前資本額為5000萬元，是全台灣規模數一數二大的保全公司。

在保全界頗負盛名的嘉賀保全公司，秉持的經營理念在於維持「專業、品質、效率、成長」的理念，讓嘉賀成為「安心、放心、貼心」的代名詞，但對於那些連基本工作權益都沒被保障的員工來說，嘉賀保全公司如今已成為他們心中傷心的代名詞。

嘉賀保全公司的服務範圍廣大，且承攬許多大型企業的保全人員，其中包括高雄醫學院、高雄夢時代、高雄中華電信部分處所。知情人士爆料，在上述3處任職的保全人員中，有大量的勞工去年12月開始就沒有領到薪資，且高雄市的勞工局日前也接獲許多相關投訴，目前正在積極處理。

除此之外，嘉賀保全公司也長期未幫員工投保健保，目前已經積欠衛生福利部中央健康保險署高屏業務組高達上億元的健保費，更因此被高雄地院強制執行。而整件事情會浮出水面，則是因為日前高雄醫學院要給付費用給嘉賀保全時，竟突然被告知必須將錢交付給高雄地院。

▲嘉賀保全在欠薪的情況下，竟還能開出46個工作職缺，其中台北101的保全更開出4萬7000元的薪水。（圖／翻攝104人力銀行）

令人震驚的是，日前和傳奇攀岩家Alex Honnold合作而聲名大噪的台北101的保全人員，竟也是由嘉賀保全所承攬！記者翻開求職網站，看到如今嘉賀保全在積欠大量薪資以及健保的情況下，竟還能開出46個工作職缺。此外，其中一個位於台北市信義區，標榜可領取4萬7000元薪資的職缺，其上班地點為「台北市信義區市府路45號」經記者比對後竟然就是台北101購物中心的地址。

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出　竟繼續徵101保全

