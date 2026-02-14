零下30度也能採百香果！　內蒙「自暖牆」打造北緯46度熱帶果園

▲ 這座位於北緯46度的「熱帶果園」，展現了大陸現代設施農業向高寒地區延伸的可能性（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／內蒙古報導

在內蒙古科右前旗達高跟營子嘎查一座被譽為「南果北種」典範的現代化農業園區，正以創新技術顛覆人們對寒冷北疆的想像。園區裡溫室整齊排列，棚內掛滿金黃的百香果、紅艷的火龍果與晶亮的葡萄串，空氣中瀰漫著果香與泥土氣息。這裡的成功關鍵，在於一面「能自己發熱的牆」。

這項由園區高級農業師韓鳳自主研發、擁有專利的「自暖牆」技術，是高緯度地區設施農業的一大突破。牆體外層為黑色吸熱層，內部填充稻殼作為蓄熱材料，白天吸收太陽熱能，夜間再釋放熱量。

▲ 牆體外層為黑色吸熱層，內部填充稻殼作為蓄熱材料 。（圖／記者任以芳攝）

「這個黑色牆體吸熱，把熱量儲存在稻殼裡，晚上棚被降下後再向外散熱，能讓棚內氣溫在零下30度的嚴寒天氣裡仍維持10度以上，幾乎不需額外加溫。」韓鳳說。

自暖牆不僅節能環保，也降低運營成本。「這種牆是輕型結構，不用鋼筋水泥，造價不高，三年後還有殘值可以回收利用。」韓老師介紹，牆體結構、地面保溫層與溫室朝向角度經過科學設計，形成一整套完整的保溫系統。「我們採用的是綠色生產方式，雖然還沒拿到有機認證，但整個管理都按照安全生產模式執行。」

談到創新動機，韓老師回憶自己早在1998年便開始研究溫室技術，2007年申請了專利。「我原來搞種植出身，後來發現北方冬天的溫度是制約設施農業的最大難題，就開始研究怎麼靠自然方式保溫。」十多年一路實驗改進，現在總算做出成果。」

▲ 成破熱帶水果需從南方長途運輸的局限，讓當地群眾能品嚐現摘鮮果。（圖／記者任以芳攝）

目前園區共種植4座棚的百香果、1座棚的火龍果、1座棚的葡萄及1座棚熱帶植物。百香果是主力作物，每株年產約300顆果實，溫室內一棚共種220株，果實四季不斷。

韓鳳指著一串串飽滿果實說，一株百香果苗一年最低可結果300個，一個溫室栽種220株，產量十分可觀，「5到8月溫度高，40多天就能成熟；10月後光照減少，成熟周期延長到60-70天，始終有果可採。」這種連續採收模式，剛好填補了南方水果集中上市後的市場空白，讓北方消費者一年四季都能吃到熱帶水果。

園區種植的品種為來自福建漳州的「新密9號」，果肉香氣濃郁、甜度高，銷售價格每斤約30元（人民幣），主要在當地直播帶貨與市場銷售，常常供不應求。「前一段時間十一長假前做了直播，銷量特別好，幾乎都被本地人買光了。」

「未來我們會加入物聯網監測系統，實時追蹤溫濕度、土壤肥力，用AI算法自動調整通風、灌溉、補光方案。」韓鳳透露，下一步還計畫嘗試太陽能溫室，實現發電與種植相結合，進一步降低成本、提升效益。

冬季來臨，溫室裡依舊綠意盎然、花果滿枝。這座位於北緯46度的「熱帶果園」，改寫北疆農業的寒冷溫度，也展示了大陸現代設施農業向高寒地區延伸的新可能。

▼位於烏蘭哈達鎮這座現代化農業園區成功在寒冷的北疆實現了。（圖／記者任以芳攝）