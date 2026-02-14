港警女總督察憑37年前指紋破懸案　網翻20年前青澀舊照...是TVB主播

▲鄔凱寧（圖左）在破案記者會上描述案情經過。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

香港警方2月5日偵破一起塵封37年的西貢龍蝦灣命案，最後一名潛逃泰國多年的主嫌梅耀強已押解返港。警方指出，破案關鍵在於運用新技術修復當年未能比對成功的模糊指紋鎖定身分，進而成功鎖定主嫌。值得注意的是，偵破此案的東九龍總區重案組女總督察鄔凱寧，曾為TVB記者與主播，網友也翻出她記者時期的青澀照，引起輿論熱議。

《上游新聞》報導，2026年2月5日下午，香港東九龍總區重案組召開記者會，宣佈一宗37年前的謀殺懸案告破——1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」殺人案的最後一名主犯梅耀強，潛逃泰國多年後落網，目前已被押解返港。聚光燈下，負責通報案情的東九龍總區重案組第一隊主管總督察鄔凱寧，一身深色警服，一頭利落短髮，吐字清晰，語速沉穩，逐條介紹案情細節。

▲主嫌梅耀強在泰國落網後被帶回香港。（圖／翻攝上游新聞）

案情顯示，26歲酒樓服務員雷育才於1989年8月31日因私人恩怨被誘至西貢龍蝦灣，遭毆打並以繩索與膠帶綑綁，窒息身亡，屍體被埋於沙灘。案發後，兩名嫌犯在香港被捕，蔡姓男子因誤殺罪判監8年；楊姓男子2000年在大陸落網後被引渡回港，以謀殺罪判處終身監禁。主犯梅耀強則於案發次日非法離境，潛逃多年。

▲鄔凱寧（中）出席港警記者會。（圖／翻攝上游新聞）

警方透露，梅耀強潛逃泰國後更名生活，並在當地經營工廠與餐廳。鄔凱寧2025年接手此案後，帶隊將舊卷宗數位化重整，並重新檢視物證，其中，當年在車內提取的一枚模糊指紋，因技術限制未能成功比對，經與香港警務處法醫科及國際刑警合作，運用指紋增強與三維建模技術修復，提取12個關鍵特徵點，並透過跨境資料庫比對成功鎖定身分。

▲鄔凱寧在記者生涯出道時的青澀照片。（圖／翻攝上游新聞）

成功破獲塵封案件的鄔凱寧成為鎂光燈焦點，網友也翻出她早年在媒體工作的背景。鄔凱寧曾任TVB新聞部實習記者，也在Now寬頻電視及香港有線電視新聞台工作，主跑體育與社會新聞。直至2011年投考香港警隊成為見習督察，歷任科技及財富罪案組、高級督察及人事招募等職務，後調任重案組擔任女總督察。

據了解，香港警隊女性比例約18%，重案組督察中女性比例不足5%。對此，鄔凱寧強調，「只要你手裡有能打的牌，什麼時候換桌都不晚。」