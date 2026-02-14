　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港警女總督察憑37年前指紋破懸案　網翻20年前青澀舊照...是TVB主播

▲鄔凱寧在破案記者會上描述案情經過。（圖／翻攝上游新聞）

▲鄔凱寧（圖左）在破案記者會上描述案情經過。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

香港警方2月5日偵破一起塵封37年的西貢龍蝦灣命案，最後一名潛逃泰國多年的主嫌梅耀強已押解返港。警方指出，破案關鍵在於運用新技術修復當年未能比對成功的模糊指紋鎖定身分，進而成功鎖定主嫌。值得注意的是，偵破此案的東九龍總區重案組女總督察鄔凱寧，曾為TVB記者與主播，網友也翻出她記者時期的青澀照，引起輿論熱議。

《上游新聞》報導，2026年2月5日下午，香港東九龍總區重案組召開記者會，宣佈一宗37年前的謀殺懸案告破——1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」殺人案的最後一名主犯梅耀強，潛逃泰國多年後落網，目前已被押解返港。聚光燈下，負責通報案情的東九龍總區重案組第一隊主管總督察鄔凱寧，一身深色警服，一頭利落短髮，吐字清晰，語速沉穩，逐條介紹案情細節。

▲主嫌梅耀強在泰國落網後被帶回香港。（圖／翻攝上游新聞）

▲主嫌梅耀強在泰國落網後被帶回香港。（圖／翻攝上游新聞）

案情顯示，26歲酒樓服務員雷育才於1989年8月31日因私人恩怨被誘至西貢龍蝦灣，遭毆打並以繩索與膠帶綑綁，窒息身亡，屍體被埋於沙灘。案發後，兩名嫌犯在香港被捕，蔡姓男子因誤殺罪判監8年；楊姓男子2000年在大陸落網後被引渡回港，以謀殺罪判處終身監禁。主犯梅耀強則於案發次日非法離境，潛逃多年。

▲鄔凱寧（中）出席港警記者會。（圖／翻攝上游新聞）

▲鄔凱寧（中）出席港警記者會。（圖／翻攝上游新聞）

警方透露，梅耀強潛逃泰國後更名生活，並在當地經營工廠與餐廳。鄔凱寧2025年接手此案後，帶隊將舊卷宗數位化重整，並重新檢視物證，其中，當年在車內提取的一枚模糊指紋，因技術限制未能成功比對，經與香港警務處法醫科及國際刑警合作，運用指紋增強與三維建模技術修復，提取12個關鍵特徵點，並透過跨境資料庫比對成功鎖定身分。

▲鄔凱寧在記者生涯出道時的青澀照片。（圖／翻攝上游新聞）

▲鄔凱寧在記者生涯出道時的青澀照片。（圖／翻攝上游新聞）

成功破獲塵封案件的鄔凱寧成為鎂光燈焦點，網友也翻出她早年在媒體工作的背景。鄔凱寧曾任TVB新聞部實習記者，也在Now寬頻電視及香港有線電視新聞台工作，主跑體育與社會新聞。直至2011年投考香港警隊成為見習督察，歷任科技及財富罪案組、高級督察及人事招募等職務，後調任重案組擔任女總督察。

據了解，香港警隊女性比例約18%，重案組督察中女性比例不足5%。對此，鄔凱寧強調，「只要你手裡有能打的牌，什麼時候換桌都不晚。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝
美女里長遭前輩性騷「將公開說明」！　曝受害者不只她
28歲美碩士田僑仔來台徵婚！　點名「三位公主」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港警女總督察憑37年前指紋破懸案　網翻20年前青澀舊照...是TVB主播

中德法外長首次舉行三方會晤　陸官媒：德法重申奉行一中政策

草原牧民轉身變「智慧羊爸」　內蒙科技育種母羊產量翻倍

華為2026首發反腐公告　原終端BG多媒體技術部部長收「巨額好處」

王毅與盧比歐會面：讓2026成為中美互相尊重共贏的一年

怕過年！29歲女想到「親戚靈魂拷問」就胃痛　失眠1個月

港千億富商遭傳包養女星10年怒告　周秀娜發聲：我也很委屈

賴支持半導體赴歐美日投資　國台辦批「家產家業拱手送與外人」

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

李貞秀授權書被退還！梁文傑：陸委會不代任何人辦理

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

【譚兵讀武EP291】桃園起飛空降甘肅南部當「特工」　17歲的「馬台長」意外化身草原騎兵

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

港警女總督察憑37年前指紋破懸案　網翻20年前青澀舊照...是TVB主播

中德法外長首次舉行三方會晤　陸官媒：德法重申奉行一中政策

草原牧民轉身變「智慧羊爸」　內蒙科技育種母羊產量翻倍

華為2026首發反腐公告　原終端BG多媒體技術部部長收「巨額好處」

王毅與盧比歐會面：讓2026成為中美互相尊重共贏的一年

怕過年！29歲女想到「親戚靈魂拷問」就胃痛　失眠1個月

港千億富商遭傳包養女星10年怒告　周秀娜發聲：我也很委屈

賴支持半導體赴歐美日投資　國台辦批「家產家業拱手送與外人」

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

李貞秀授權書被退還！梁文傑：陸委會不代任何人辦理

韓星心肌梗塞突昏倒！親還原「生死關現場」　金淑冒斷指風險幫大忙

虎斑貓翻肚「曬肉」狂蠕動！他笑噴：瓦斯桶成精了

為何看上鄧愷威？太空人總管憑「強烈直覺」　看好養成體系讓他再升級

過年拜廟抽籤開運　命理師教上中下籤「鎖運化煞法」

快訊／高雄透天厝氣爆！陽台飄恐怖白煙　男子全身燒燙傷送醫

過年最怕哪道年菜？　一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

因過年社交陷焦慮！精神醫觀察「恐年族」明顯增加：3對策助改善

彰化警「機動派出所」神助功　幫失聯阿伯找到回家路

Airbnb三分之一客服改由AI處理　工程師八成已導入AI工具

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

大陸熱門新聞

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

港千億富商遭傳包養怒告　周秀娜回應

李貞秀哭了！公開除籍證明「27年前就辦了」

賴支持半導體赴歐美日投資　國台辦批「家產家業拱手送與外人」

過年怕親戚靈魂拷問　29歲女失眠1個月

國台辦喊開放「一試便知」　陸委會：讓市場決定

陸3D列印新突破 0.6秒完成公釐級尺寸複雜物體複製

李貞秀27年前就除籍？梁文傑：當年沒要求

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒

陸男子摔傷就醫「反覆喊餓」 醫生檢查發現竟是「血快流乾」

上海地鐵工程坍塌！　「巨大天坑」吞沒工寮人群奔逃

李貞秀授權書被退！梁文傑：不代任何人辦

陸企放21天春節假直到元宵節 老闆家人守廠...明令員工禁止加班

王毅與盧比歐會面：讓2026成為中美互相尊重共贏的一年

更多熱門

相關新聞

正妹主播報新聞「突噴冷笑話」　30萬網友全笑翻

正妹主播報新聞「突噴冷笑話」　30萬網友全笑翻

TVBS新聞主播張良瑜近期在個人IG上分享一段新聞播報結束後的片段，因為一段冷笑話意外引發網友討論，上線不到一天觀看次數突破30萬、超過2萬人按讚。

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

即／中天新聞主播當共諜遭收押

即／中天新聞主播當共諜遭收押

前鎮長離奇失蹤「19年懸案破了」

前鎮長離奇失蹤「19年懸案破了」

見證台灣體壇變遷　簡明珠獲運動推手獎

見證台灣體壇變遷　簡明珠獲運動推手獎

關鍵字：

龍蝦灣命案鄔凱寧香港警察指紋37年懸案總督察主播記者

讀者迴響

熱門新聞

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

10連碰太狂！中和彩券行一次中7注百萬

4球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面