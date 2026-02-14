　
紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝　萬人點頭：已是極限

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO坦言，自己經濟能力只能包600元給晚輩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

過年紅包行情變了？一名網友苦笑直呼，小時候嫌親戚只包600元紅包太小氣，長大出社會後才發現自己也只能包600元，自嘲風水輪流轉。貼文引爆萬人討論，「200元極限，再多會影響財政」、「包200元已經很好了」：甚至有人改送彩券、刮刮樂，讓紅包金額交給運氣決定。

一名網友在Threads表示，小時候過年，每當收到親戚600元紅包時，都會嫌對方太小氣，如今長大出社會才發現，「我可能就是那個只有辦法包600元的親戚！」

網崩潰：只想包200元給親戚小孩

文章曝光後，引來萬名網友爆共鳴，「當初的600元跟現在的600元還是有差別的，我建議包200元就好」、「200元極限，再多會影響財政」、「小時候600元覺得大人好小氣，現在600元我都嫌多」、「我甚至覺得600元拿不出來」、「小孩我都包200元欸」。

還有苦主坦言，「600元其實不少了，有時候晚輩多，這也是一大筆錢」、「我也是！有表弟表妹10個是怎樣」、「小孩這麼多，我能包200元，他們就要謝天謝地謝主隆恩了」；對此，有網友回應，「現在已流行每人包2張彩券或刮刮樂，想拿多少紅包，全憑個人運氣」。

紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝
