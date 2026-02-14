國3深夜車禍！小貨車遭撞「失控衝分隔島」　零件四散波及4車

▲小貨車遭撞，後斗「騎上分隔島」橫跨對向。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

國道3號斜張橋路段13日深夜發生一起驚險車禍！警消於深夜10時許接獲報案，指稱國3南向385.6公里處發生多車追撞事故，其中一輛貨車後斗更失控「騎」上分隔島，隨即派遣屏東縣及國道第五公路警察大隊人車趕赴現場搶救。事故導致南北雙向交通受阻，現場零件碎屑散落一地，場面一度混亂，幸未釀成人員傷亡。

警消於13日深夜10時30分接獲報案，民眾指稱斜張橋路段有車輛翻覆。警方趕抵現場後發現，由48歲吳男駕駛的自小客車，疑似因恍神導致車輛失控向外偏移，擦撞由58歲葛男駕駛的自小貨車。小貨車遭撞擊後瞬間失控，猛力撞擊內側分隔島，車後斗直接橫跨分隔島噴飛至北向內側車道，零件四散導致後方4部小客車閃避不及，撞上散落物造成車損。

根據警方初步調查，這起事故共造成6部車輛受損，所幸相關人員傷勢均無大礙。國道警方於深夜11時56分將現場排除，並由竹田分隊依規定處理。警方特別呼籲，用路人行車上路前務必養足精神，切勿疲勞駕駛，以免造成自身及他人危害。至於詳細車禍發生原因、經過，以及確切肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。