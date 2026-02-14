過年拜廟抽籤開運　命理師教上中下籤「鎖運化煞法」

▲不少台灣人大年初一早上會到廟裡拜拜抽籤。（示意圖／記者周宸亘攝）



生活中心／台北報導

農曆新年走春拜廟、求籤祈福是不少民眾的固定行程，但抽到上上籤該怎麼「守住好運」、下下籤又該如何「化解提醒」，常讓人一頭霧水。命理師韓御為《ETtoday新聞雲》讀者整理「過年拜廟抽籤開運法」，從選廟時間、抽中的籤詩到處理方式，讓過年祈福不只停在「求到籤」，也能把儀式落到生活裡，提升運勢。

韓御表示，大年初一當天以住家為起點，以「寅」、「巳」、「午」三個時辰對應三個方位，前往附近廟宇抽籤，作為年度運勢狀態的參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓御指出，時辰與方位分別是：寅時（3點到5點）往西南方；巳時（9點到11點）往西方；午時（11點到13點）往東北方。三個時間擇一個即可，決定後在時辰內前往指定方向的廟宇拜拜、抽籤。例如選擇午時出發，就是前往住家東北方的廟宇。

抽完籤後，針對上上籤、中平籤或下下籤，韓御提供三種對應方式，讓你留住好運或破煞化災。

上上籤「鎖運不催運」

如果你抽到的是上上籤，首先是恭喜你，但韓御老師建議，此時要做的不是催運，而是把已出現的好運先鎖住。如何鎖住好運，則有以下三種方式，韓御老師建議下面三個方式可以合併執行：

方法一：五帝錢鎖財法

材料：要用到開光過或廟裡過香過的五帝錢（順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶的錢幣）、紅線。

步驟：把五帝錢用紅線串起，放在籤詩下壓七天，放置的地點可以在高處、桌上或是神桌，上面可以放一杯清水壓住籤詩與五帝錢（水要每天換，要注意別倒）。

第八天時就可以把五帝錢收進皮夾內袋貼身帶。這邊的概念是以籤詩之氣養錢，再以錢鎖氣於身，而此法可與方法三併行。

方法二：紅包封印法

材料：籤詩（或是籤詩影印一份）、新紅包袋。

步驟：籤詩放進新紅包袋，寫上生辰八字，封口後放枕頭下睡七晚，第八天時把紅包袋連同籤詩收進抽屜或保險箱，這邊主要的訴求是封住好運避免散掉。

如果籤詩正本有拿去執行方法一或方法三的話，則可以用影本替代。

方法三：三杯水供養法

材料：三杯清水、籤詩。

步驟：在神桌或乾淨桌面擺三杯清水，水杯下壓籤詩（如果要與方法一並行的話，就是也把五帝錢壓在籤詩底下）。接著每天換水連續七天。這部分主要是以水養氣、以氣潤運，讓好運持續流轉不卡住。

中平籤「求五行俱全」

材料：紅包袋、五色線（紅黃藍白黑）。

步驟：把籤詩放紅包，用五色線綁住紅包，接著隨身攜帶，這邊主要是求五行俱全，以此來補運。

下下籤「提醒你換條路／換個思維」

韓御特別提醒，如果你抽到的是下下籤，千萬不要驚慌，因為這個下下籤最主要的含意是「這條路有雷，趕快換條路走」。至於抽到下下籤該如何處理，主要概念是「破煞化災」，方法則有以下三種：

方法一：破籤化煞術

材料：白紙、新碗（最好）、鹽米（裝到碗的七分滿，比例是1鹽：3米）。

步驟：籤詩拿去廟裡過香爐三圈（順時針），回家用白紙包起籤詩；新碗裝七分滿鹽米，把包好的籤詩插在米中央，放在家中陰暗處（儲藏室或櫃子底）。

49天後，把鹽米連同籤詩放在紅包袋內，接著去原來抽籤的廟裡面拜拜，燒金紙時丟進金爐化掉（要先與廟方溝通詢問）。若廟宇沒有燒金紙，可以將紅包袋埋在十字路口附近的土壤中，或是丟進河渠裡。

方法二：柚葉淨身轉運法

材料：新鮮柚葉七片。

步驟：抽完籤當天返家後，就煮滾一鍋水後熄火，把柚葉丟進去悶10分鐘；洗澡時從頭淋到腳，邊淋邊說「舊歲晦氣去，新年好運來」，連續七天。如果能在寅時（03:00-05:00）或巳時（09:00-11:00）進行的話，效果更好。

方法三：紅布鎮壓法

材料：全新紅布（約手帕大小）、七條紅線。

步驟：籤詩放在紅布中央包成小布包，用七條紅線綁緊（代表七星鎮煞）；初一到初七每天拿去廟裡過香爐三圈；初八拿到十字路口（車流量大的）丟掉（隱密的地方、垃圾桶、或是埋到土裡），接著就是頭不回地離開。這邊最主要的概念就是「送煞出門，借路氣沖散凶星」。

▲鎖運破煞方式。（AI協作圖／記者陳威廷製作，經編輯審核）