國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美司法部提告哈佛「拒交招生資料」　校方批：川普政府非法越權

▲▼美國哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部13日對哈佛大學提起民事訴訟，指控這所常春藤名校在聯邦調查中拒絕配合，未依規定提交招生相關文件。此前川普政府要求哈佛交出涉及種族考量的招生數據，以判定該校是否違反最高法院2023年禁止大學招生考慮種族因素的裁定。

司法部控訴：哈佛拖延文件、拒交DEI紀錄

綜合《路透》等外媒，司法部向麻州波士頓聯邦法院遞交的訴狀中指控，哈佛「一再拖延文件提交進度，拒絕提供相關數據與文件」，包括招生政策及被禁止的多元、平等、包容計畫（DEI）相關通訊紀錄。教育部去年4月起針對哈佛本科、法學院及醫學院展開調查，但校方最近一次提供招生文件已是去年5月。

僅求文件不談賠償　川普曾要求10億和解金

司法部強調，提告唯一目的是「迫使哈佛提交與招生過程中種族因素相關的文件」，並未指控哈佛存在歧視行為，也不尋求金錢賠償或撤銷聯邦經費，但川普3日才發文宣布正向哈佛尋求10億美元（約新台幣318億元）損害賠償。

哈佛反控政府報復性行動、非法越權

哈佛發言人對此回應，校方始終依法行事並善意回應政府調查，強調「哈佛將持續捍衛自身權益，對抗這些報復性行動。這些行動僅僅是因為哈佛拒絕放棄獨立性或憲法權利，以回應政府的非法越權行為。」

川普自去年重返白宮後，持續以反猶主義、校園多元政策等議題向哈佛等名校施壓，威脅削減聯邦經費，去年4月更宣布凍結哈佛數十億美元科研經費，哈佛已對此提告，目前訴訟仍在進行中。

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

哈佛司法部招生訴訟種族

