超噁對話曝！爆「深交淫魔艾普斯坦」10年　杜拜港務巨頭CEO換人

▲ 艾普斯坦檔案中可見兩人一起在廚房裡的畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

杜拜環球港務集團（DP World）前執行長蘇拉耶姆（Sultan Ahmed bin Sulayem）因爆出與淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）不當往來，13日被撤換職務。美國司法部最新解密的檔案揭露，這名阿拉伯聯合大公國大亨與艾普斯坦維持長達逾10年的密切交情，且兩人往來信件充斥大量性暗示及對女性的貶抑言論。

杜拜政府宣布人事異動 蘇拉耶姆被撤換

根據CNN，杜拜政府媒體辦公室13日宣布，業務遍及全球逾80國的環球港務集團已任命新的董事長及執行長，儘管聲明中未點名蘇拉耶姆，但這2個職位此前皆由他擔任，該集團也已證實這項人事異動。

解密文件曝光 交情橫跨10年稱為最信任朋友

美國司法部10日進一步解密文件，公開包括蘇拉耶姆在內的6名男性身分，顯示他和艾普斯坦的交流至少橫跨10年，甚至持續至2009年9月艾普斯坦因兒童賣淫罪服刑出獄後。蘇拉耶姆的名字在新一批資料中出現數千次，艾普斯坦稱他為「最優秀、最信任的朋友」，更形容他是「風趣」、「有教養」的「大師級人物」。

信件內容揭露，蘇拉耶姆與艾普斯坦曾討論前往加勒比海島嶼的行程，也就是倖存者多次指證艾普斯坦性侵她們的地點。2015年9月初，蘇拉耶姆曾向艾普斯坦透露他與俄羅斯總統普丁及英國前首相卡麥隆會面。艾普斯坦甚至為蘇拉耶姆提供如何向英國政府爭取倫敦大型港務計畫融資的建議，並協助修改致函時任英國商務大臣曼德森（Peter Mandelson）的信函草稿。

▲ 美國司法部公開百萬頁艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）

傳露骨訊息與色情連結 吹噓性經驗

檔案中可見蘇拉耶姆傳送露骨訊息和淫穢照片給艾普斯坦，包括2015年8月和妻子、3個孩子及保母前往聖塔菲度假，期間還傳色情網站連結給他。2013年6月他告訴艾普斯坦，「我要去遊艇上品嚐一個100%純正的俄羅斯女性」，2年後則向艾普斯坦描述與杜拜一所美國大學認識的「女孩」發生關係，稱其為「我經歷過最棒的性愛，身材超好」。

2017年6月的信件顯示，蘇拉耶姆似乎為艾普斯坦的俄羅斯籍女性「私人按摩師」安排前往土耳其的飯店度假村受訓，而艾普斯坦性侵案的倖存者曾多次指控，她們被迫為他按摩及發生性行為。

醜聞持續擴大 多家公司停止合作

這起醜聞影響持續擴大，至少2家公司傳出停止與環球港務集團未來的合作事宜。魁北克退休基金La Caisse此前則稱期待環球港務集團「釐清狀況並採取必要行動」，但在蘇拉耶姆被撤換後稱該集團已「採取適當措施」，將「迅速」與新領導層合作。

挪威前首相也涉案 遭控嚴重貪腐罪

與此同時，挪威前首相亞格蘭（Thorbjørn Jagland）因涉嫌與艾普斯坦往來，12日被控「嚴重貪腐」罪。挪威經濟與環境犯罪調查局表示，正調查他是否「因擔任相關職務而收受禮物、旅遊招待及貸款」，他的律師事務所則稱他否認所有指控。