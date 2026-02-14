　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超噁對話曝！爆「深交淫魔艾普斯坦」10年　杜拜港務巨頭CEO換人

▲▼ 杜拜環球港務集團（DP World）前執行長蘇拉耶姆（Sultan Ahmed bin Sulayem）因爆出與淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）往來，13日被撤換職務。（圖／路透）

▲ 艾普斯坦檔案中可見兩人一起在廚房裡的畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

杜拜環球港務集團（DP World）前執行長蘇拉耶姆（Sultan Ahmed bin Sulayem）因爆出與淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）不當往來，13日被撤換職務。美國司法部最新解密的檔案揭露，這名阿拉伯聯合大公國大亨與艾普斯坦維持長達逾10年的密切交情，且兩人往來信件充斥大量性暗示及對女性的貶抑言論。

杜拜政府宣布人事異動　蘇拉耶姆被撤換

根據CNN，杜拜政府媒體辦公室13日宣布，業務遍及全球逾80國的環球港務集團已任命新的董事長及執行長，儘管聲明中未點名蘇拉耶姆，但這2個職位此前皆由他擔任，該集團也已證實這項人事異動。

解密文件曝光　交情橫跨10年稱為最信任朋友

美國司法部10日進一步解密文件，公開包括蘇拉耶姆在內的6名男性身分，顯示他和艾普斯坦的交流至少橫跨10年，甚至持續至2009年9月艾普斯坦因兒童賣淫罪服刑出獄後。蘇拉耶姆的名字在新一批資料中出現數千次，艾普斯坦稱他為「最優秀、最信任的朋友」，更形容他是「風趣」、「有教養」的「大師級人物」。

信件內容揭露，蘇拉耶姆與艾普斯坦曾討論前往加勒比海島嶼的行程，也就是倖存者多次指證艾普斯坦性侵她們的地點。2015年9月初，蘇拉耶姆曾向艾普斯坦透露他與俄羅斯總統普丁及英國前首相卡麥隆會面。艾普斯坦甚至為蘇拉耶姆提供如何向英國政府爭取倫敦大型港務計畫融資的建議，並協助修改致函時任英國商務大臣曼德森（Peter Mandelson）的信函草稿。

▲▼ 美國司法部1月底公開百萬份艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國司法部公開百萬頁艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）

傳露骨訊息與色情連結　吹噓性經驗

檔案中可見蘇拉耶姆傳送露骨訊息和淫穢照片給艾普斯坦，包括2015年8月和妻子、3個孩子及保母前往聖塔菲度假，期間還傳色情網站連結給他。2013年6月他告訴艾普斯坦，「我要去遊艇上品嚐一個100%純正的俄羅斯女性」，2年後則向艾普斯坦描述與杜拜一所美國大學認識的「女孩」發生關係，稱其為「我經歷過最棒的性愛，身材超好」。

2017年6月的信件顯示，蘇拉耶姆似乎為艾普斯坦的俄羅斯籍女性「私人按摩師」安排前往土耳其的飯店度假村受訓，而艾普斯坦性侵案的倖存者曾多次指控，她們被迫為他按摩及發生性行為。

醜聞持續擴大　多家公司停止合作

這起醜聞影響持續擴大，至少2家公司傳出停止與環球港務集團未來的合作事宜。魁北克退休基金La Caisse此前則稱期待環球港務集團「釐清狀況並採取必要行動」，但在蘇拉耶姆被撤換後稱該集團已「採取適當措施」，將「迅速」與新領導層合作。

挪威前首相也涉案　遭控嚴重貪腐罪

與此同時，挪威前首相亞格蘭（Thorbjørn Jagland）因涉嫌與艾普斯坦往來，12日被控「嚴重貪腐」罪。挪威經濟與環境犯罪調查局表示，正調查他是否「因擔任相關職務而收受禮物、旅遊招待及貸款」，他的律師事務所則稱他否認所有指控。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／殷琦淡出演藝圈近況曝！
連假首日「桃機運量估16.9萬人次」　創歷史新高
市值型還是高股息ETF？　陳重銘給家長一句話答案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

扣押中國漁船！日本水產廳逮捕船長　中方交保證金換人

毒鈔票現蹤！美超市員工撿起「瘋狂頭暈」　驚見沾了詭異白粉

超噁對話曝！爆「深交淫魔艾普斯坦」10年　杜拜港務巨頭CEO換人

美國是否該出兵保台？民主黨眾議員「一度結巴」　完整回應曝光

美政府又關門！國土安全部停擺「20萬人無薪上班」　機場恐大亂

頭盔哀悼戰亡運動員「遭冬奧禁賽」　烏克蘭選手上訴失敗

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

扣押中國漁船！日本水產廳逮捕船長　中方交保證金換人

毒鈔票現蹤！美超市員工撿起「瘋狂頭暈」　驚見沾了詭異白粉

超噁對話曝！爆「深交淫魔艾普斯坦」10年　杜拜港務巨頭CEO換人

美國是否該出兵保台？民主黨眾議員「一度結巴」　完整回應曝光

美政府又關門！國土安全部停擺「20萬人無薪上班」　機場恐大亂

頭盔哀悼戰亡運動員「遭冬奧禁賽」　烏克蘭選手上訴失敗

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

扣押中國漁船！日本水產廳逮捕船長　中方交保證金換人

台中醫療淨零再進化　簽署永續倡議展現低碳治理成果

布袋漁港火燒船！電瓶接電時突爆炸　船長全身燒燙傷送醫　

馬年主燈登場！西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園　民眾嗨翻

木蘭請到關聖帝君坐鎮「連馬演員都被馴服」！　五言律詩竟冒超神巧合

藍營質疑台美關稅衝擊醫藥食安　食藥署長4點說明：談判沒退讓

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　民眾搶拿開運小紅包

全球8年多「零核試」破紀錄　川普一句話讓世界繃緊神經

紗窗堆滿灰塵好難清？家事達人用「2神物」秒乾淨：不用拆下來洗

放9天年假好累？過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

【太有愛了】陸男童趴地橫跨溝渠搭起「人橋」　守護弟弟安全通過

國際熱門新聞

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

米蘭冬奧保險套　3天搶光光

K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

印度16歲少女「遭400男性侵」

美股「AI恐慌」交易　輝達跌2.23％

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

網美「敵隊主場」狂嗆：你們是狗屎　慘被飲料淋頭

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

泰國看守總理結婚　小20歲女友IG曝光

美是否出兵保台？民主黨議員一度結巴

俄魔術師吞火球後臀部噴火　百萬網友看呆

美國1月CPI降至2.4％　低於市場預期

更多熱門

相關新聞

川普政府提告哈佛「拒交招生資料」　校方反擊

川普政府提告哈佛「拒交招生資料」　校方反擊

美國司法部13日對哈佛大學提起民事訴訟，指控這所常春藤名校在聯邦調查中拒絕配合，未依規定提交招生相關文件。此前川普政府要求哈佛交出涉及種族考量的招生數據，以判定該校是否違反最高法院2023年禁止大學招生考慮種族因素的裁定。

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」

淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」全曝光

淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」全曝光

打臉川普！　爆20年前早知艾普斯坦惡行

打臉川普！　爆20年前早知艾普斯坦惡行

說謊證據流出　美商務部長遭爆密會艾普斯坦

說謊證據流出　美商務部長遭爆密會艾普斯坦

關鍵字：

杜拜艾普斯坦醜聞撤換司法部

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公手現身

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面