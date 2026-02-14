華為2026首發反腐公告　原終端BG多媒體技術部部長收「巨額好處」

▲華為。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

根據華為2026年第1號內部反腐通報顯示，原終端BG多媒體技術部鄧姓部長因涉嫌非國家工作人員受賄罪，已於1月15日被深圳市龍崗區人民檢察院依法批准逮捕。消息指，這名鄧姓部長任職期間涉嫌利用職務便利為供應商謀取利益並收取「巨額」好處費。

《新浪科技》報導，據華為內部反腐快報2026（001）文件顯示，原終端BG多媒體技術部部長鄧某因涉嫌非國家工作人員受賄罪被龍崗區人民檢察院依法批准逮捕。

通報顯示，鄧某於2007年7月入職華為，歷任終端總體技術硬體平台部工程師、終端器件與歸一化部高級工程師、終端多媒體技術部高級工程師、架構師、Camera部經理及多媒體技術部部長等職。

司法調查顯示，鄧姓部長在職期間涉嫌利用職務便利為供應商謀取不當利益，收受數額巨大的好處費。據了解，鄧姓部長於2025年12月9日因涉嫌非國家工作人員受賄罪被刑事拘留，2026年1月15日被依法批准逮捕。

公開資訊顯示，鄧姓部長自2023年5月起擔任上海榮耀智慧科技開發有限公司法定代表人及董事長，該公司由榮耀終端有限公司全資持股；同時曾任榮耀終端有限公司研發管理部總裁。2024年5月16日，榮耀終端有限公司發出內部通報，稱其因違反《商業行為準則》（BCG）被解除職務並除名，但未披露具體違規細節。另有知情人士稱，鄧某在被除名後曾以化名加入吉利控股旗下星際魅族。