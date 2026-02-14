　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿蘇墜機3周！專家實勘火山口嘆：現場環境「比新聞畫面更嚴峻」

 ▲▼阿蘇火山口,阿蘇山,阿蘇火山。（圖／記者張方瑀攝）

▲熊本縣阿蘇火山發生觀光直升機墜毀意外。（圖／記者張方瑀攝）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機墜毀事故，發生至今已超過3周，搜救行動持續陷入膠著。大批專家學者13日實地勘查火山口，首度親臨現場後坦言，實際環境比影片中看到的更加嚴峻。

搜救難度超高　專家稱比想像糟

《熊本電視台》等日媒報導，這場搜救工作之所以窒礙難行，主要是現場地形嚴峻，周邊多為斷崖絕壁，而且地質脆弱，加上火山持續噴發有毒氣體，使得搜救人員難以靠近失事機體。

為了突破困境，阿蘇廣域消防本部特別邀請東京消防廳、京都大學火山環境教授、熊本市消防局及消防研究中心等23名專業人士到場勘查。

首次前往現場的專家感嘆，「實際環境比從畫面中看到的還要嚴峻。」但除了反應「環境極其惡劣」之外，也針對救援方式提出了具體建議。

消防本部表示，將彙整13日的專家意見，最快下周召開跨單位會議，邀集警方與行政機關共同研商，盼能儘速確立可行的救援方案，突破搜救僵局。

觀光直升機墜毀　3人生死不明

這起意外發生在1月20日中午前，一架載有2名台灣籍男女遊客及1名日籍男性機師、一共3人的觀光直升機，在飛往阿蘇中岳附近時失聯。當日傍晚，救援人員在第一火口內側斜坡發現機體嚴重損毀，但3名機上人員至今生死不明。

手指一劃就崩落！　搜救影像揭阿蘇火山「惡魔地質」

 
02/12 全台詐欺最新數據

紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝
美女里長遭前輩性騷「將公開說明」！　曝受害者不只她
28歲美碩士田僑仔來台徵婚！　點名「三位公主」

阿蘇墜機3周！專家實勘火山口嘆：現場環境「比新聞畫面更嚴峻」

阿蘇墜機3周！專家實勘火山口嘆：現場環境「比新聞畫面更嚴峻」

相關新聞

30多歲台男日本滑雪「擅離滑雪道」受困4小時

30多歲台男日本滑雪「擅離滑雪道」受困4小時

日本新潟縣妙高市杉野澤滑雪場11日晚間發生台灣遊客受困事件，一名30多歲台灣籍男性滑雪客擅自滑出滑雪道，最終受困山區長達，直到4小時後才獲救。

印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2死11失蹤

印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2死11失蹤

阿蘇匠航空涉業務過失　日警大動作搜索

阿蘇匠航空涉業務過失　日警大動作搜索

80度高溫！阿蘇直升機救援方法全用不上

80度高溫！阿蘇直升機救援方法全用不上

警證實：阿蘇直升機搜救「恐耗時數月」

警證實：阿蘇直升機搜救「恐耗時數月」

關鍵字：

熊本縣阿蘇火山觀光直升機搜救火山

