　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

▲▼ 美國福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。（圖／路透）

▲川普下令全球最大戰艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦前往中東。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》14日獨家報導，美軍正在為可能持續數周、針對伊朗的軍事行動做準備，如果總統川普真的下令攻擊，衝突規模恐怕遠超過去美伊對峙規模。美伊上周才在阿曼（Oman）舉行核談判，但川普同時調派美軍在中東集結，引發了新軍事行動的擔憂。

潛在美軍行動　目標擴及政府設施

2名美國匿名官員向《路透社》透露，五角大廈增派航空母艦前往中東，同時部署數千名額外兵力，還有戰機、飛彈驅逐艦等，既能執行攻擊也具備防禦能力的火力部隊。

他們表示，與去年6月「午夜之錘」行動相比，這次正在規畫中的軍事行動更加複雜，美軍打擊目標可能擴及伊朗政府與安全設施，而非僅限核建設。

2名官員提到，美國預期伊朗必定會報復，雙方可能長時間陷入來回攻擊的循環。專家們表示，在針對伊朗的此類行動中，美軍面臨的風險將會大得多。伊朗擁有強大的導彈武器庫，報復性打擊恐怕提高區域衝突的可能性。

▼川普多次威脅轟炸伊朗。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

川普語露玄機　伊朗誓言報復

川普13日在北卡州一座軍事基地坦言，與伊朗達成協議「一直都很困難」，「有時候必須讓對方感到恐懼，這是唯一能夠真正解決問題的方法。」

被問及美軍可能正在準備的長期行動時，白宮發言人凱莉（Anna Kelly）回應，「針對伊朗問題，川普總統不排除任何選項。他在任何問題上都會聽取各種角度的意見，根據我國最佳利益與國安考量做出最終決策。」至於五角大廈則拒絕評論。

川普多次威脅轟炸伊朗，原因包括德黑蘭的核武計畫、導彈計畫及鎮壓異議人士。他12日警告，若外交解決方案失敗，後果將會「非常痛苦且充滿創傷」。

▼伊朗反政府示威1月被政府血腥鎮壓。圖為首都德黑蘭街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗首都德黑蘭街頭瀰漫著肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗革命衛隊（IRGC）則回應，若伊朗領土遭到攻擊，將對任何駐中東美軍基地展開報復，包括約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、阿聯與土耳其等地駐軍，都可能成為目標。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日訪美會晤川普，強調任何美伊協議都必須納入「對以色列至關重要的要素。」伊朗則表示，願意討論限制核計畫以換取解除制裁，但拒絕將導彈議題綁在一起談判。

派遣「全球最大航艦」施壓！川普：伊朗政權更迭最理想

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情
鷹架突倒塌！　5人受傷送醫
連假首日就喝爆！　BMW狂撞11車畫面曝光
桃機人潮「排到手扶梯口」！　擠爆大廳畫面曝
打開包裹「瞬間爆炸」！　姊弟受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

美司法部提告哈佛「拒交招生資料」　校方批：川普政府非法越權

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

保險套搶光光！　米蘭冬奧選手村發放1萬個「3天秒殺見底」

快訊／萬那杜規模6.4強震！　深度僅10公里

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

阿蘇墜機3周！專家實勘火山口嘆：現場環境「比新聞畫面更嚴峻」

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

美司法部提告哈佛「拒交招生資料」　校方批：川普政府非法越權

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

保險套搶光光！　米蘭冬奧選手村發放1萬個「3天秒殺見底」

快訊／萬那杜規模6.4強震！　深度僅10公里

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

阿蘇墜機3周！專家實勘火山口嘆：現場環境「比新聞畫面更嚴峻」

下班尖峰驚見砂石鋪路！東港警即時清掃　守護用路民眾安全

酒駕慣犯「連喝3罐啤酒」無照上路　廚師騎車違規左轉擊落騎士

ATM領新鈔「全是一正一反！」　行員曝用途：一張張手工翻的

申請租金補貼省起來！最新數據減輕4成負擔　25歲以下青年成主力

新秀挑戰賽卡特隊奪冠　艾奇康猛砍17分＋致勝罰球奪MVP

OpenAI推出ChatGPT鎖定模式　強化企業對抗提示注入攻擊能力

孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情　現場「愛犬也現身」別具意義

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

出門遇到「毛毛跟蹤狂」他錄影蒐證！　每走一步就默契前進

買房變惡夢！　三寶媽「砸光存款住破房」後悔：生活品質好差

【滿腔怒火與委屈】國中割頸命案定讞！　被害者楊爸：法官是加害者幫兇

國際熱門新聞

K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

美股「AI恐慌」交易　輝達跌2.23％

米蘭冬奧保險套　3天搶光光

網美「敵隊主場」狂嗆：你們是狗屎　慘被飲料淋頭

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

泰國看守總理結婚　小20歲女友IG曝光

印度16歲少女「遭400男性侵」

美國1月CPI降至2.4％　低於市場預期

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

穿迷你裙參拜　網美被攔下強制圍布

繼德威掉輪胎「大韓雙輪爆胎」　南韓下令檢查

更多熱門

相關新聞

派全球最大航艦　川普稱伊朗政權更迭最理想

派全球最大航艦　川普稱伊朗政權更迭最理想

美國總統川普13日表示，伊朗政權更迭「似乎是可能發生的最好結果」。與此同時，他也調派全球最大戰艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦前往中東，對伊朗施加軍事壓力。

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

陸官媒《玉淵譚天》批高市安全政策 揭三層次「戰爭策源」路徑圖

陸官媒《玉淵譚天》批高市安全政策 揭三層次「戰爭策源」路徑圖

金融時報：川普擬取消部份鋼鋁關稅

金融時報：川普擬取消部份鋼鋁關稅

關鍵字：

美軍伊朗中東川普核武

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面