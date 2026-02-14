美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

▲川普下令全球最大戰艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦前往中東。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》14日獨家報導，美軍正在為可能持續數周、針對伊朗的軍事行動做準備，如果總統川普真的下令攻擊，衝突規模恐怕遠超過去美伊對峙規模。美伊上周才在阿曼（Oman）舉行核談判，但川普同時調派美軍在中東集結，引發了新軍事行動的擔憂。

潛在美軍行動 目標擴及政府設施

2名美國匿名官員向《路透社》透露，五角大廈增派航空母艦前往中東，同時部署數千名額外兵力，還有戰機、飛彈驅逐艦等，既能執行攻擊也具備防禦能力的火力部隊。

他們表示，與去年6月「午夜之錘」行動相比，這次正在規畫中的軍事行動更加複雜，美軍打擊目標可能擴及伊朗政府與安全設施，而非僅限核建設。

2名官員提到，美國預期伊朗必定會報復，雙方可能長時間陷入來回攻擊的循環。專家們表示，在針對伊朗的此類行動中，美軍面臨的風險將會大得多。伊朗擁有強大的導彈武器庫，報復性打擊恐怕提高區域衝突的可能性。

▼川普多次威脅轟炸伊朗。（圖／路透）



川普語露玄機 伊朗誓言報復

川普13日在北卡州一座軍事基地坦言，與伊朗達成協議「一直都很困難」，「有時候必須讓對方感到恐懼，這是唯一能夠真正解決問題的方法。」

被問及美軍可能正在準備的長期行動時，白宮發言人凱莉（Anna Kelly）回應，「針對伊朗問題，川普總統不排除任何選項。他在任何問題上都會聽取各種角度的意見，根據我國最佳利益與國安考量做出最終決策。」至於五角大廈則拒絕評論。

川普多次威脅轟炸伊朗，原因包括德黑蘭的核武計畫、導彈計畫及鎮壓異議人士。他12日警告，若外交解決方案失敗，後果將會「非常痛苦且充滿創傷」。

▼伊朗反政府示威1月被政府血腥鎮壓。圖為首都德黑蘭街頭。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗革命衛隊（IRGC）則回應，若伊朗領土遭到攻擊，將對任何駐中東美軍基地展開報復，包括約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、阿聯與土耳其等地駐軍，都可能成為目標。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日訪美會晤川普，強調任何美伊協議都必須納入「對以色列至關重要的要素。」伊朗則表示，願意討論限制核計畫以換取解除制裁，但拒絕將導彈議題綁在一起談判。

派遣「全球最大航艦」施壓！川普：伊朗政權更迭最理想