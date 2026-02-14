　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／喜歡靠著你！　蔣萬安化身「無情撩妹機器」挑戰情人節情話

▲▼ 蔣萬安「都更領航X節能降稅」記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（14日）是西洋情人節，也是農曆春節連假的開始，台北市長蔣萬特別想展現浪漫的一面，更親自挑戰「土味情話」，但反而被笑虧是「無情撩妹機器」；他回顧了過去上節目時被翻出的「撩妹金句」，更接受幕僚的現場挑戰，展現私下幽默、搞笑的一面。

蔣萬安昔日自嘲身為魔羯男，好像真的不怎麼浪漫，但幸好陪伴在身邊的太太石舫亘，總是給自己很大的支持與體諒。蔣萬安說，或許平淡簡單的生活，就是屬於兩人的浪漫，更曾甜蜜告白，「這些年，舫亘的角色從女友、妻子到母親，但唯一不變的是，她永遠都是我摯愛的人。」

蔣萬安今日變身成為「撩妹大師」，並公開自己的土味情話，「烤肉你都先烤什麼？我都先考慮你」，蔣萬安笑說，這是之前在網路上看到的一些梗，所以就把它記下來。

蔣萬安又說，「你知道我學生的時候最喜歡什麼課？我最喜歡愛上你的每一刻」、「高鐵都喜歡靠走道，還是靠窗？我喜歡靠著你」、「你們為什麼要害我？害我那麼喜歡你」，相關發言一出立刻幕僚笑虧，「你是無情撩妹機器，全程都在看稿，完全沒有很投入！」

最後，蔣萬安向市民送上祝福，「今天是情人節，也是春節的開始，祝有情人終成眷屬，單身的朋友也不要擔心，眼睛一閉馬上就過了」，新的一年，祝大家新年快樂、萬事如意、馬到成功，也祝大家情人節快樂。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台北一名女子阿芬（化名）指控，丈夫阿強（化名）赴美工作期間，與女子小美（化名）透過LINE長期互動，不僅互傳裸照，對話內容更充滿性暗示與挑逗語句。她在美國團聚期間意外發現相關訊息，情緒崩潰，最終提告向兩人求償150萬元精神慰撫金。士林地方法院審理後認定，兩人互動明顯逾越一般朋友界線，已侵害配偶權，判決阿強與小美須連帶賠償50萬元，全案仍可上訴。

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

