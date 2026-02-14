　
國際

毒鈔票現蹤！美超市員工撿起「瘋狂頭暈」　驚見沾了詭異白粉

▲▼地上有鈔票！美超市員工撿起「瘋狂頭暈」　不明白粉化驗結果曝。（圖／翻攝Google Maps）

▲爾灣這間艾伯森超市，接連發生毒假鈔事件。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國加州一間超市接連發生詭異事件，員工及顧客在賣場內撿到「100美元」假鈔，上頭沾有不明白色粉末，他們接觸後竟發生頭暈等不適症狀，驚動警方調查。

地上有鈔票　撿起來竟頭暈

CBS等美媒報導，這2起詭異事件發生在橘郡（Orange County）爾灣市（Irvine）一間艾伯森超市（Albertsons）。

根據警局發言人阿札康（Ziggy Azarcon）說法，2月7日，2名員工在超市走道地板上發現2張100美元假鈔，上面覆蓋一層白色粉末。他們將鈔票撿起來交給店經理，不久後竟開始感覺身體不適。

工作人員報案之後，警方與危險物質處理小組緊急出動，初步檢測員工健康狀況無虞，但2人為求保險，仍自行前往醫院檢查。

▼超市發現的百元鈔票均為假鈔。（示意圖／CFP）

▲▼美金,美元,鈔票,現金。（圖／CFP）

粉末成分曝光　3天後又發現

化驗結果顯示，不明粉末含有麻黃鹼（ephedrine），這是一種常用於治療低血壓的合法興奮劑，但也可能被不當利用製造非法甲基安非他命（methamphetamine），也就是俗稱的冰毒。

時隔3天的2月10日，同一間超市再度傳出類似案件。一名消費者在賣場入口處購物車內，發現多張100美元假鈔，他拿起來之後隨即放下，並且通報店經理處理。這次的假鈔並未沾染粉末，他也沒有回報不適狀況。

超市安全無虞　警籲勿亂撿東西

當地衛生部門已對超市進行全面檢查，確認環境安全無虞，目前賣場維持正常營運。艾伯森發言人回應，門市發現問題後，已立即通報執法單位，目前也正全力配合調查。

警方呼籲，若在公共場所發現可疑物品，應避免直接觸碰，立即聯繫當地執法機關處理。阿札康提醒，「如果你要從地上撿東西，請留意你正在撿起什麼。若發現任何可疑跡象，請通報當地執法單位。」

