社會 社會焦點 保障人權

紫南宮「馬年假錢母」流竄！警查獲434組逮2嫌　6大不同辨真偽

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方查獲紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

神明的錢母也敢仿！南投竹山紫南宮每年都會發放錢母套幣，吸引眾多民眾參與，今年推出的馬（丙午）年祥瑞錢母，更在元旦時吸引多達10萬人排隊，現場人龍綿延7公里，未料有心人士看準商機，竟偽造紫南宮錢母在網路上兜售，警方接獲情資後立即成立專案小組展開追查，於11日前往台中多處執行搜索，將戴嫌(62歲)、陳嫌(38歲)2人逮捕歸案，現場查扣假錢母434組等證物，全案依法偵辦中。

南投現警方日前接獲民眾反映，發現網路上流傳兜售未經授權的「紫南宮假錢母」，警方立即介入展開偵辦，並親赴紫南宮尋訪真錢母進行比對，發現假錢母做工粗糙，與正版的真錢母有6大不同，肉眼可辨，包括正版錢母外圈字體圖樣為亮面，土地公部分為全霧面；正版錢母馬背上未有白色膠黏；正版的「紫南宮」字體端正；正版錢母套幣嵌入穩定膠條為暗紅色，包裝盒防撞布為淺黃色；正版的錢母馬蹄下員保有裂紋；以及正版錢母馬背上「馬上發財」綑綁繩索做工精緻，有明顯繩紋。

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方現場查扣假套幣434組。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方專案小組經多日行動蒐證後，於11日前往台中市多處據點執行搜索，並查獲戴嫌(62歲)、陳嫌(38歲)2人到案，同時查扣假套幣434組。

紫南宮主委莊秋安表示，紫南宮每年發放的錢母套幣是純金、純銀鑄造，且做工細緻，呼籲信眾不要在網路上隨意購買，以免買到假套幣，2名嫌犯行為已經涉嫌侵權與詐欺，接下來會與法律顧問研議後續該怎麼處理。

南投縣政府警察局局長謝宗宏提醒信眾，紫南宮錢母具有特殊意義，「錢母只送不賣」是其一貫傳統，也呼籲民眾年節期間購買宗教紀念品，務必透過正式授權管道，切勿在網購平台購買來路不明的套幣，以免詐騙破財，若發現可疑販售訊息，請立即向警方檢舉。

▼真假錢母6大不同。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投紫南宮馬年假錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

