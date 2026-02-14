為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

▲39歲死者疑似為了撿皮包喪命。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市發生駭人意外，一名39歲女子疑似為了撿拾掉落的皮包，不小心「頭部朝下」整個人墜入垃圾槽，最終遭壓縮機活活壓死。

撿皮包失蹤 隔日陳屍垃圾堆

《紐約郵報》報導，此案1月31日晚間發生在布魯克林區。

死者蒙哥馬利（Michelle Montgomery）與友人到酒吧聚會後，獨自走入一棟公共住宅大樓，疑似為了撿回掉落垃圾槽的皮包，未料整個人掉下去。最終，她遭垃圾壓縮機活活壓死，屍塊隨後與垃圾一起被裝進塑膠袋中。

隔日上午9時40分左右，紐約市房屋管理局工作人員（NYCHA）才在垃圾袋中發現蒙哥馬利，她的遺體已遭壓縮機肢解，肋骨斷裂、頭部及軀幹有深層撕裂傷，大腿上方和骨盆也有多處創傷。

多人聽見尖叫聲 以為沒事無人救援

紐約市警局刑事偵查總長肯尼（Joseph Kenny）13日表示，現場發現蒙哥馬利的皮包和身分證件，「目前研判，她可能是物品掉入槽內想要取回，結果頭朝下跌入垃圾槽。法醫調查結果表明，她掉進壓縮機時還活著。」

儘管多名目擊者坦言曾經聽見尖叫聲，當時卻沒有人上前救援。警方推測，住戶們可能誤以為聲音來自大樓其他位置。他們初步排除刑事犯罪可能性，將此案列為意外事故處理。

蒙哥馬利育有4名子女，其中大兒子已經19歲，但最年幼的么子才剛出生10個月。她的丈夫艾切瓦里亞（Anthony Echevarria）悲痛表示，「真的很震驚，因為她離開家時還活力充沛、開心地和朋友出門，卻再也沒有回來。我一直等著妻子回家。」