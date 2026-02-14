　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

▲▼墜入垃圾壓縮槽「慘遭活活壓死」　她為了撿皮包竟送命。（圖／翻攝臉書）

▲39歲死者疑似為了撿皮包喪命。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市發生駭人意外，一名39歲女子疑似為了撿拾掉落的皮包，不小心「頭部朝下」整個人墜入垃圾槽，最終遭壓縮機活活壓死。

撿皮包失蹤　隔日陳屍垃圾堆

《紐約郵報》報導，此案1月31日晚間發生在布魯克林區。

死者蒙哥馬利（Michelle Montgomery）與友人到酒吧聚會後，獨自走入一棟公共住宅大樓，疑似為了撿回掉落垃圾槽的皮包，未料整個人掉下去。最終，她遭垃圾壓縮機活活壓死，屍塊隨後與垃圾一起被裝進塑膠袋中。

隔日上午9時40分左右，紐約市房屋管理局工作人員（NYCHA）才在垃圾袋中發現蒙哥馬利，她的遺體已遭壓縮機肢解，肋骨斷裂、頭部及軀幹有深層撕裂傷，大腿上方和骨盆也有多處創傷。

多人聽見尖叫聲　以為沒事無人救援

紐約市警局刑事偵查總長肯尼（Joseph Kenny）13日表示，現場發現蒙哥馬利的皮包和身分證件，「目前研判，她可能是物品掉入槽內想要取回，結果頭朝下跌入垃圾槽。法醫調查結果表明，她掉進壓縮機時還活著。」

儘管多名目擊者坦言曾經聽見尖叫聲，當時卻沒有人上前救援。警方推測，住戶們可能誤以為聲音來自大樓其他位置。他們初步排除刑事犯罪可能性，將此案列為意外事故處理。

蒙哥馬利育有4名子女，其中大兒子已經19歲，但最年幼的么子才剛出生10個月。她的丈夫艾切瓦里亞（Anthony Echevarria）悲痛表示，「真的很震驚，因為她離開家時還活力充沛、開心地和朋友出門，卻再也沒有回來。我一直等著妻子回家。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽中華隊先發陣容出爐！　再戰台鋼雄鷹
日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」直呼：真的很痛苦
山本由伸確定3月6日先發對台灣！　變得更壯了
快訊／國道1號「4車連環撞」　車流回堵5km
婆婆勸「初一不可回娘家」原因曝！　她傻眼：多少女生遵守
176刀砍死少女！建商小開被判死　求再審遭駁
孫協志、夏宇童今婚禮！　大咖賓客名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

美司法部提告哈佛「拒交招生資料」　校方批：川普政府非法越權

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

保險套搶光光！　米蘭冬奧選手村發放1萬個「3天秒殺見底」

快訊／萬那杜規模6.4強震！　深度僅10公里

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

阿蘇墜機3周！專家實勘火山口嘆：現場環境「比新聞畫面更嚴峻」

巴黎凱旋門持刀攻擊！　出獄不到1月「恐攻前科犯」當場被擊斃

派遣「全球最大航艦」施壓！川普：伊朗政權更迭最理想

K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

美司法部提告哈佛「拒交招生資料」　校方批：川普政府非法越權

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

保險套搶光光！　米蘭冬奧選手村發放1萬個「3天秒殺見底」

快訊／萬那杜規模6.4強震！　深度僅10公里

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

阿蘇墜機3周！專家實勘火山口嘆：現場環境「比新聞畫面更嚴峻」

巴黎凱旋門持刀攻擊！　出獄不到1月「恐攻前科犯」當場被擊斃

派遣「全球最大航艦」施壓！川普：伊朗政權更迭最理想

K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

總統賴清德連走北市2分局　贈加菜金慰問基層警員辛勞

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

陸31省份揭2026經濟成長率目標　西藏設定7％最高...7省不低於5％

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

李四川認了弟弟是「環保蟑螂」　黃國昌緩頰：成年人要自己負責

【驚險墜溝】回收車後方傳來慘叫！　清潔隊員回頭「阿嬤不見了」

國際熱門新聞

K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

美股「AI恐慌」交易　輝達跌2.23％

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

網美「敵隊主場」狂嗆：你們是狗屎　慘被飲料淋頭

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

泰國看守總理結婚　小20歲女友IG曝光

美國1月CPI降至2.4％　低於市場預期

米蘭冬奧保險套　3天搶光光

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

穿迷你裙參拜　網美被攔下強制圍布

繼德威掉輪胎「大韓雙輪爆胎」　南韓下令檢查

艾普斯坦辦公室「女跪趴身旁」詭異畫面流出

更多熱門

相關新聞

米奇對決　翻滾互咬「騰空飛撲」

米奇對決　翻滾互咬「騰空飛撲」

美國紐約市地鐵站上演驚人一幕，2隻老鼠在月台上展開激烈打鬥，宛如武林高手一般翻滾跳躍，甚至還有「騰空飛撲」的招式，讓目擊者直呼「我的老天呀！」

川普喊：考慮接管華府「整頓紐約」

川普喊：考慮接管華府「整頓紐約」

80人客機「機翼撞跑道」狂噴火花

80人客機「機翼撞跑道」狂噴火花

她在地鐵上睡覺「遭縱火燒死」！

她在地鐵上睡覺「遭縱火燒死」！

旅行失蹤　她失聯前「一串訊息」超毛

旅行失蹤　她失聯前「一串訊息」超毛

關鍵字：

紐約市垃圾壓縮槽

讀者迴響

熱門新聞

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面