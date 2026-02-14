春節連假首日「國道7大壅塞路段」　南向用路人下午後出發

▲春節連假首日上午高速公路路況（北部地區）。（圖／高公局提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天（14日）是春節連假第一天，預期將出現返鄉車潮，高公局預判高速公路有7處易塞路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局表家，今日（2/14）為春節連續假期首日(小年夜前一日)，昨日(2/13)全日交通量為 107.2百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.15倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.15倍。

今日0-5時平均交通量為7.7百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之1.9倍；預估今日交通量為105百萬車公里。目前全國道路況均大致正常，截止上午7時，交通量為13.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

▲▼春節連假首日上午高速公路路況。（圖／高公局提供）

至於公路部分，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙路段、台9線新店~烏來路段、台61線中彰大橋、台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線臺中環線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道及台86線仁德系統等路段

公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（13）日西部國道客運共計行駛6,656班次，疏運121,075人，疏運人數較114年同期減少7%；東部國道客運路線共計行駛1,736班次，疏運30,880人，疏運人數較114年同期增加7%。

▲春節連假國道疏導措施。（圖／高公局提供）