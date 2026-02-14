派遣「全球最大航艦」施壓！川普：伊朗政權更迭最理想

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普13日表示，伊朗政權更迭「似乎是可能發生的最好結果」。與此同時，他也調派全球最大戰艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦前往中東，對伊朗施加軍事壓力。

伊朗政權更迭？川普最明確表態

川普在北卡州布拉格堡（Fort Bragg），被記者問及是否希望伊朗「政權更迭」時回應，「看起來那將是可能發生的最好事情。」他拒絕透露希望由誰接替伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），但強調「有人可以接任」。

《法新社》指出，川普曾對哈米尼發出威脅，但稍後有所退讓，一度不再呼籲伊朗政權更迭，並警告此舉可能導致混亂。川普13日的發言是他迄今針對推翻伊朗神權政府，最公開且明確的表態。

與此同時，川普也正在推動華府與德黑蘭達成協議，以限制伊朗核計畫。

▼福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。（圖／路透）

派福特號前往中東 加大施壓

同日稍早，川普也在白宮宣布，全球最大軍艦「福特號」將「很快啟程」前往中東，「萬一我們無法達成協議，我們會需要它。」

這艘巨型航母目前正在加勒比海執行任務，而航母「林肯號」（USS Abraham Lincoln）跟另外12艘美軍戰艦已經部署在中東海域。

川普13日與記者交談時，仍表達了謹慎樂觀的態度，認為能與伊朗達成協議。他談及如何避免美國採取軍事行動時說，「給我們打從一開始就該給的協議吧。如果他們能夠提供一份恰當的協議，我們就不會這麼做。」

美伊會談下一步？尚無確定時程

伊朗1月血腥鎮壓大規模反政府示威時，川普曾說美國已經「子彈上膛」準備援助抗議人士，但最近把軍事威脅的矛頭轉向德黑蘭的核計畫。

儘管這場示威已經平息，但流亡海外的伊朗末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）仍呼籲國際介入，「我們呼籲人道干預，防止更多無辜生命喪生」。

美伊上周在阿曼（Oman）展開核談判，但尚未確定下次會議。