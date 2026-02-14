彰化北斗警3天破3賭場　「拚一把好過年」31賭客全進了警局

▲彰化縣北斗警分局3天連破3處賭場帶回31人。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

不少民眾剛領年終獎金，想試試手氣「贏一把」好過年，但小心可能贏來的不是紅包，可能吃上官司。彰化縣北斗警分局在加強重要節日安全維護工作中展現高效率，3天連攻3處藏身於民宅、市集與鐵皮屋的職業賭場，從麻將、骰寶到妞妞紙牌，各種賭博花樣通通被抄，總計查獲31名賭客與業者到案，查扣賭金及抽頭金近50萬元。

警方表示，第一處賭場位於溪州鄉近郊社區，嫌犯刻意租用套房，利用社區出入人多、門禁管制嚴密來躲避查緝，結果還是被盯上。攻堅當場逮到吳姓負責人與8名賭客正在摸八圈，查扣近4萬元賭金及麻將賭具。

▲彰化縣北斗警分局3天連破3處賭場帶回31人。（圖／警方提供）

緊接著警方又在北斗鎮熱鬧集市內發現一家遊戲攤商「掛羊頭賣狗肉」，表面是娛樂攤位，私下卻大玩骰寶賭博。員警埋伏蒐證後一舉突襲，江姓負責人及3名賭客措手不及，當場被查扣賭資及骰子、籌碼等證物。

警方又於一處開放式鐵皮屋破獲大型「妞妞」職業賭場。林姓主嫌以為偏僻隱密，沒想到還是被警方鎖定，2月13日攻堅時，現場賭客四處逃竄，但全被員警甕中捉鱉。這處賭場規模最大，光賭金就查扣44萬多元，總共18人被移送法辦。

▲彰化縣北斗警分局偵查隊長賴建男說明。（圖／警方提供）

這3處賭場共帶回31名男女賭客，年齡介於30歲至70歲之間，警詢後依涉賭博罪嫌移送，北斗分局分局長楊志源強調，賭博不僅害人害己，更容易衍生暴力討債等治安問題，年節期間警方絕不鬆懈，會持續強力掃蕩不法，讓民眾安心過好年。

▲彰化縣北斗警分局連破3處賭場查扣近50萬元。（圖／警方提供）