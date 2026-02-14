紅燈右轉拒檢狂飆4分鐘　駕駛辯「警車自己撞我」下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿輝（化名）去年7月間開車行經新北市汐止區汐萬路1段時，未依規定使用方向燈及違規紅燈右轉，為了規避警方取締，竟與警方在市區道路駕車追逐長達4分鐘，直到與警車發生碰撞才停下。不過，由於阿輝強調是「警車自己撞到我」，經查他也確實不是故意衝撞警車，最終被士林地院法官依犯妨害公眾往來安全罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿輝開車違規，竟拒檢並與警方在路上追逐長達4分鐘。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2025年7月間開車行經新北市汐止區汐萬路1段與新江北路口時，因未依規定使用方向燈及違規紅燈右轉，經警方鳴放警報器示意停車受檢，他卻為了規避取締，繼續在路上闖越紅燈、跨越雙黃線超車、迴轉，直到行駛至中正路與汐萬路1段路口，才因與警車發生碰撞而停下。

阿輝到案之後辯稱，他承認有交通行政違規，但無意妨害公眾往來安全，也沒有故意衝撞警車，當時警方是逆向行駛，他為了閃避就往對向車道閃躲，結果警車自己撞到他。

士林地院法官表示，阿輝智慮正常，有正當工作，也知道自己開車違規，仍為了躲避警方攔檢，在市區道路上多次違規右轉或直行闖越紅燈、跨越雙黃線、違規迴轉、逆向行駛等等，時間長達4分鐘，對其他往來人車而言具有高度風險，主觀上具有妨害公眾往來安全之故意，行為確實不妥，考量到他犯後否認犯行，還飾詞狡辯，態度不佳，最終依犯妨害公眾往來安全罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

至於妨害公務罪嫌的部分，法官指出，經檢視相關證據，阿輝確實是為了閃躲警車才會逆向，加上突然看見警車再次變換車道，反應不及才會發生碰撞，他的反應時間不到2秒鐘，來不及採取有效的迴避措施，因此難認他有蓄意衝撞警車的意圖，這部分不另為無罪諭知。全案仍可上訴。