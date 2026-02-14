　
大陸 大陸焦點 特派現場

草原牧民轉身變「智慧羊爸」　內蒙科技育種母羊產量翻倍

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲內蒙扎賚特旗畜牧業轉型，科技育種「興安多羔羊」， 打造智慧捨飼新路徑。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／內蒙報導

內蒙古畜牧業近年迎來十年一度的大轉型。位於內蒙東北部的興安盟扎賚特旗，透過「捨飼型肉羊養殖示範園區」打破傳統放牧模式。過去牧民依賴草原放牧，不僅草場環境負荷大，經濟效益也有限。如今，當地政府攜手龍頭企業與科研團隊，從實驗室到智慧棚舍，運用「多羔羊育種技術」成功培育出新型品種，不僅讓母羊多產、牧民增收，也為畜牧業高質量發展提供新路徑。

扎賚特旗位於內蒙古自治區東北部，內蒙古、黑龍江、吉林三省區交界處，總面積11155平方公里，自古以來以傳統畜牧業為主，但草原放牧經濟效應不如以往，近十年當地政府與牧民尋求積極轉型，培育出一種適合捨飼、對草原有保護作用的肉羊新品種，讓生態和經濟效益雙贏。

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

科技育種「無角、瘦尾、三羔」新品牌

扎賚特旗肉羊良種繁育龍頭企業「杜美牧業」，自2010年起與內蒙古農業大學及農科院展開深度合作。科研團隊以本地小尾寒羊為母本，引進國際優質品種東弗裡生奶綿羊為父本，再與適合捨飼的湖羊進行「三元雜交」。經過十餘年選育，成功培育出基因穩定、體型大且抗病力強的新品種「興安多羔羊」。

科研團隊選取科研團隊選取本地「小尾寒羊」為母本，引進國際上公認的奶綿羊東弗裡生（品種羊）做父本，雜交一代的公羊，又和適合捨飼的湖羊相配，進行三元雜交，擁有優良性狀，基因非常穩定。最終培育出體型大、泌乳性好、抗病力強的新型品種「興安多羔羊」，羊隻特點是生長發育快、繁殖力高、耐粗飼、適合全年捨飼的「興安多羔羊」。

內蒙古杜美牧業生物科技有限公司技術總監劉學文介紹，「這個品種既多產、泌乳強，個體比原來的湖羊更大，抗病能力提升，不容易出現產後癱等問題。」

目前，科研團隊精確到對每隻羊進行基因檢測與優選，只為了讓基因穩定健康，「我們在興安多羔羊培育過程中，隨時進行疫病防控，對我們多羔羊進行採血抽檢，預防羔羊不會感染疾病。」劉學文說。

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲內蒙推廣多羔羊育種，透過基因測定避開畸形胎，讓母羊產量翻倍、收入翻番。（圖／記者任以芳攝）

劉學文也介紹，科研團隊對每批羊隻進行基因測定，凡具「雙高基因」（多羔、高產）和肌肉發達特徵的個體予以保留，不符合標準就淘汰。「加快育種進程，計畫在2025年底通過農業部驗收，正式推出『興安多羔羊』地方品種。」

內蒙扎賚特旗農牧科技局副局長王春山也指出，經過十餘年選育，「興安多羔羊」有穩定遺傳特徵。該品種羊無犄角、瘦尾、毛色潔白一致，平均每胎可產三隻羔羊，13個月內能繁殖兩胎。

他進一步解釋，為何育種過程要去除肥尾與犄角等「耗能特徵」，「首先羊的肥尾耗費大量營養，現在人們飲食講求清淡，肥尾肉反而不受歡迎；而羊犄角在養殖中也無實際用途，還可能造成打鬥受傷，七、八年研究才穩定地去掉了這些特徵。」

▼ 內蒙扎賚特旗農牧科技局副局長王春山。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

綠色循環：玉米秸稈變身「爆米花」精準餵養

目前，扎賚特旗政府正大力推廣該項目，對參與養殖的農戶提供種公羊與設施補貼，引導牧民由傳統放牧向現代化設施養殖轉變。對於民眾能否接受新模式，王春山說，「牧民一開始確實不習慣，但看到效益後都願意學。捨飼模式既能保護生態，又能讓大家的收入翻番。」

除了育種突破，當地也利用地理優勢推動綠色飼養。扎賚特旗擁有400多萬畝玉米秸稈，過去多以焚燒處理造成污染。現今推廣「秸稈破壁熟化技術」，將秸稈轉化為如爆米花般易消化、香味濃郁的飼料。

王春山表示，這項技術不僅提升了羊隻的營養吸收率與肉質細嫩度，更實現了「減排增效」的環保目標。

談及羊肉品質，劉學文強調，我們採用本地綠色玉米、青貯料及秸稈飼料，「水是我們當地的天然水，料也都是綠色無添加，只要環境通風好、飼料乾淨，肉質一樣細嫩。」

▼ 內蒙古杜美牧業生物科技有限公司技術總監劉學文。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▼ 從放牧到實驗室！扎賚特旗靠「綠色飼料」與「智慧監測」 實現生態經濟雙贏。（圖／記者任以芳攝）

智慧轉型：自動機器人進駐 牧民收益翻番

內蒙古興安盟扎賚特旗推動草原畜牧業轉型升級成效顯著。當地在巴彥高勒永合嘎查建成年出欄20萬隻的肉羊養殖園區，成為全旗肉羊產業轉型試點示範基地。

目前扎賚特旗政府正大力引導牧民從傳統放牧轉向「捨飼模式」。雖然牧民初期不習慣，但在看到實質收益後紛紛加入。王春山進一步說，「按照目前市場行情，每隻羊羔售價約500至600元，一戶農民養一百隻羊，一年就能多增加一萬元以上的純收益。」（單位:人民幣）

王春山介紹，「我們現在的養殖廠區都實現智能化管理，投料用傳輸系統，人車不進棚，只要從監控看哪隻羊有異常才進去查看。」

未來下一步將引入自動飼料機器人，參與北京、上海、杭州等地的農產品推介活動，希望讓更多消費者認識來自興安盟的「多羔羊」產品。
 

