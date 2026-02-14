醉翁藥局「鬧事」真相曝光　原來是身體不適找人幫打119

▲內埔警方助林姓男子就醫。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉一間藥局日前傍晚傳出有酒醉老翁鬧事，警方獲報趕抵現場處理，卻發現原來是一場誤會。近七旬獨居男子因身體不適、語意不清，請求代為報案未果，所幸警方細心查證並聯繫消防人員送醫，及時化解危機，也展現警消守護鄉里的溫情力量。

內埔警分局萬巒分駐所警員羅家坤、林莉瑄，日前傍晚6時許接獲萬巒鄉中正路段某藥局店員報案，指稱店內有一名酒醉老翁疑似鬧事，請求警方到場協助處理。

警方到場後發現，該名近七旬的林姓男子獨自一人，身上散發酒氣，說話含糊不清。經耐心詢問與查證後得知，林男為獨居長者，當天因身體突感不適，又未攜帶手機，想請藥局店員協助撥打119求救，但因語意表達不清，讓店員誤以為他在鬧事，才報警處理。

員警了解情況後，立即安撫林男情緒，並協助聯絡消防救護人員到場，隨後將他送往潮州安泰醫院就診。林男對於警消即時伸出援手，頻頻道謝。

內埔警分局分局長江世宏表示，近期日夜溫差變化大，民眾應注意身體健康與保暖，尤其長者更須留意身體狀況，飲酒務必適量，切勿酒後駕（騎）車。若遇緊急狀況，可撥打110或119，或就近向派出所求助，警方都會提供必要協助，守護民眾安全。