社會 社會焦點 保障人權

男攜鉅款搭台鐵…60萬現金「列車上遭竊」！警調百支監視器逮到賊

▲▼基隆男攜鉅款搭台鐵，60萬元現金遭竊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方調閱上百支監視器，鎖定施嫌犯案。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市七堵區鐵路警察局近日破獲一起重大竊案！警消於日前接獲民眾報案，指稱其搭乘台鐵列車時，隨身攜帶的60萬元現款竟在列車行進途中不翼而飛，因此按壓緊急鈴求助，列車長隨即通報鐵警到場，並成立「鷹眼專案小組」展開追查，經調閱上百支監視器畫面進行比對後，順利將60歲的施姓竊賊拘提到案，全案依法究辦。

警消於日前接獲一名男姓旅客報案，表示其於農曆年前攜帶大量現金搭乘火車，不料60萬元鉅款卻在車廂內遭竊。警方趕抵現場後發現，施姓男子涉有重嫌，隨即整合各單位警力，沿線調閱列車車廂及周邊上百支監視器畫面，仔細比對目擊者提供的特徵與可疑行蹤，最終報請基隆地檢署核發拘票與搜索票，成功將施嫌逮捕，並現場查扣相關贓款與贓物。

根據警方初步調查，施嫌利用公眾運輸工具往來之際行竊，其行為已觸犯刑法第321條加重竊盜罪，依法可處6月以上、5年以下有期徒刑。鐵路警察局七堵派出所所長廖俊德呼籲，民眾搭乘列車應牢記財物「不離身、不離眼、不露白」原則，貴重物品務必妥善放置。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▼警方上門拘提施嫌，並起出贓款。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆男攜鉅款搭台鐵，60萬元現金遭竊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆男攜鉅款搭台鐵，60萬元現金遭竊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆男攜鉅款搭台鐵，60萬元現金遭竊。（圖／記者郭世賢翻攝）

02/12 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

春節9天連假明天(14日)開跑，台鐵和高鐵今天已啟動疏運，雙鐵春節疏運期預估運量上看1096.4萬人次，其中2月18日初三將是最高峰，高鐵預估擠進35.7萬人次，挑戰歷史新高。

9天連假不斷電！台電彰化區1047人守護

高鐵春節訂位近8成　交通部啟動「運具聯防」：可搭台鐵、客運

台鐵七堵

