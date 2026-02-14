28歲「美國碩士田僑仔」來台徵婚！　點名3農業縣公主

▲一名台裔美國地主來台相親，開出徵婚條件是懂農事、能一起打拚的女生。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

春節假期是海歸學子返鄉成家的熱門檔期，根據桃園中壢美滿中心統計，今年1月底報名相親的海歸派已高達186人，在這群科技新貴與綠卡男中，最讓社工傷腦筋的竟是一位28歲的美國地主三代，他繼承了祖父在美的大片農場，此次回台相親不愛嬌嬌女，不求對方的學歷、語言門檻，只想找個能一起在異鄉下田打拚的「農事女孩」。

指定要與三位「公主」相親

這位擁碩士學位的台裔少年家，完全不在意對方的英文好不好，他霸氣表示英文可以去美國再學，但必須對農耕有熱忱。他甚至開出一份夢幻清單，指定要見南投埔里「美人腿公主」高小姐、桃園復興區「水蜜桃公主」冠軍曾小姐或在彰化種栗子南瓜的吳老師，讓社工當場傻眼。

找錯相親對象

這種不看財力看體力的徵婚條件，讓中壢區美滿服務中心主任徐乃義只能尷尬又不失禮貌拒絕，並解釋選美活動主要是為了行銷地方特產，佳麗們通常沒什麼實戰耕作經驗，且多數類似活動因考量性平爭議早已退場，從這些名單上撈人恐怕是找錯方向，建議他還是將目光放回願意從頭學習、親近自然的女孩身上。

異國婚姻考驗多

這波海歸潮反映出海外華人對台式伴侶的渴望，不再強求伴侶必須是英文通，徐乃義提醒，異國婚姻的隱形成本極高，擁有綠卡或農地並非幸福保證，他指出跨國婚姻並非只有浪漫，更多的是適應考驗，雙方能否一起熬過文化衝擊的孤寂感與磨合生活習慣才是核心。



