K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

K級「寫真甜妹」戀川小桃轉戰AV！　最軟體態引關注

▲▼日本寫真女星戀川小桃。（圖／翻攝IG／komomo050705）

▲日本寫真女星戀川小桃。（圖／翻攝IG／komomo050705，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

日本寫真女星戀川小桃宣布加入大型片商MOODYZ出道，主打「史上最軟K級體態」強勢登場。從寫真圈跨足成人影視不到半年就升級新人焦點，話題瞬間引爆。

戀川小桃過去以療癒系臉蛋與豐滿身材累積不少粉絲，原本專注寫真領域，直到2025年9月才推出首本DVD寫真作品，沒想到短時間內就宣布轉戰成人影視市場，還直接被大型片商相中。

她這次確定加盟MOODYZ，片商為她量身打造「史上最軟K級體態」作為出道賣點。身高僅152公分，卻擁有胸圍破百的K級上圍，標準童顏巨乳設定，一曝光就成為討論焦點。

▲▼日本寫真女星戀川小桃。（圖／翻攝IG／komomo050705）

寫真轉出道成趨勢　片商力捧話題新人
與同類型新人相比，片商不只強調視覺衝擊，更主打柔軟觸感作為差異化特色，市場定位相當明確。從寫真偶像轉戰AV界的路線早已不是新鮮事，但能一出道就被大型片商重點包裝，顯示戀川小桃被看好具備帶動銷量的潛力。

加上她原本在寫真圈已有固定粉絲群，如今再接觸更廣泛市場，等於自帶流量登場，不少老司機也開始關注她未來能否成為新一代招牌女優。

達人點評身材滿分　臉蛋成最大變數
AV評論達人一劍浣春秋也在《PLAY NO.1》專欄中分析，直言戀川小桃不只皮膚白，胸型又軟又嫩相當吸睛，更重要的是她屬於微肉卻有腰身的曲線型女優，不是單純靠體積取勝。

▲▼日本寫真女星戀川小桃。（圖／翻攝IG／komomo050705）

他也提到，從宣傳封面看起來，戀川小桃的身形乍看有點像不久前離開S1的南澤海香，不過整體曲線更偏魔鬼比例，視覺張力更強。

市場潛力高低　恐取決臉蛋接受度
不過一劍浣春秋也點出隱憂，認為戀川小桃的臉蛋可能不是最大優勢。雖然她愛笑又容易害羞臉紅，給人可愛親切感，但偏肉的大餅臉在審美上不算精緻，是否會影響長期人氣仍有變數。戀川小桃接下來能否憑身材特色站穩市場，還得看觀眾買不買單。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

