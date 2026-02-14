隊友變被告！北市男打籃球「飛撲」撞破同伴頭　結局神反轉

▲北市北投籃球場爭球撞傷隊友挨告，檢察官認為：屬可預見運動風險不起訴 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）



記者黃宥寧／台北報導

民眾趁假期相約運動、揮灑汗水，要注意安全！北市北投區1名男子在參與3對3鬥牛籃球賽時，於爭球過程中與同隊球員發生碰撞，造成臉部撕裂傷，事後提告對方涉嫌過失傷害。士林地檢署偵查後認，該起事件屬於籃球運動中可預見的身體碰撞風險，且證據不足以認定被告有刑事過失，因此作出不起訴處分。

全案起於去年雙十節，阿翔（化名）與小華（化名）相約至珠海路的復興公園籃球場，並組隊進行3對3鬥牛籃球比賽。未料比賽過程中，阿翔在飛撲爭球時，與同隊的小華發生碰撞，導致小華左眉毛下方約2公分撕裂傷，事後小華決定報警提告。

阿翔到案後表示，當下跳起搶籃板時，並未注意到小華站在其落地位置，直到落地後才發現對方頭部流血；且籃下除小華外，尚有其他球員，無法確認傷勢形成的具體原因。他也主張，籃球比賽本就伴隨身體接觸與碰撞風險，參賽者一旦上場，即已默示接受相關運動風險。

檢方調查發現，案發當日籃球場內監視器因故障無法調閱，僅能從附近廁所方向的監視器影像隱約看到籃球架，無法清楚還原球場內實際碰撞情形，也難以確認小華傷勢是否確由被告行為所致。

檢察官也指出，籃球運動本質上屬於具有身體碰撞及一定危險性的活動，參與者基於娛樂與競技目的自願參與，事前即應認知並承擔可能受傷的風險；在未逾越一般容許風險範圍的情況下，難以認定參與者行為具有刑事歸責性。

綜合相關證據與法律評析，士林地檢署認被告犯罪嫌疑不足，依刑事訴訟法第252條第10款規定，對阿翔作出不起訴處分。