泰國看守總理結婚　小20歲女友IG曝光

▲泰國守總理阿努廷與小20歲女友塔納農（Thananon Niramit)結婚。（圖／翻攝IG／jaa.thananon，下同）

記者葉國吏／綜合報導

59歲泰國看守總理阿努廷率領泰自豪黨在下議院選舉勝出後，13日再與小20歲女友塔納農登記結婚，事業愛情同步報喜，成為話題焦點。

阿努廷·參威拉功（Anutin Charnvirakul）8日帶領泰自豪黨在下議院選舉拿下最多席次，正積極與各黨協商籌組新政府。就在政局關鍵時刻，他13日選在情人節前夕，與交往多年的女友塔納農（Thananon Niramit）完成結婚登記。

根據《聯合早報》報導，兩人邀請曼谷律實區民政局人員前往私邸辦理註冊儀式，現場有阿努廷的子女與親友見證。這也是他人生中的第三段婚姻。完成儀式後，他隨即回到工作崗位，繼續推動組閣談判。

同日生日別具意義 戀情公開兩年多

泰媒指出，兩人選在13日登記別具意義，除了迎接2月14日情人節外，阿努廷與塔納農的生日也都落在13日，只是月份不同，格外浪漫。

塔納農現年40歲，出身泰國南部拉廊府華裔家庭，畢業於泰國國立法政大學，目前在家鄉經營「JaJaa Coffee」咖啡店。兩人的緣分，就從咖啡店開始。

從咖啡店結緣 被細心打動

塔納農曾透露，首次見面是她負責到機場接待造訪拉廊府的阿努廷。後來阿努廷團隊路過她的咖啡店，兩人再次碰面。起初她並未一見鍾情，甚至覺得對方像父親般成熟穩重。

隨著阿努廷頻繁光顧咖啡店，雙方互動增加，她才逐漸被他的貼心與顧家性格打動。她形容阿努廷再忙都會陪父親吃飯，也會安排家庭聚會與孩子相處，更懂得在公務與生活間取得平衡。阿努廷事業與感情同時邁入新階段，這位看守總理接下來如何穩住政局，也將持續受到關注。