網美「敵隊主場」狂嗆：你們是狗屎　慘被飲料淋頭

▲曼聯粉絲網美莎妮亞（Shania Nadia Howard）。（圖／翻攝IG／shania_howard，下同）

記者葉國吏／綜合報導

英超曼聯作客西漢姆聯，一名曼聯女球迷在場外舉牌辱罵主隊，結果遭對方球迷整杯啤酒淋頭。影片曝光後引爆熱議，網友反應兩極。

曼聯日前作客對戰西漢姆聯，場外卻爆出插曲。居住在諾福克郡的曼聯鐵粉、網美莎妮亞（Shania Nadia Howard），手舉寫著「西漢姆聯是狗屎」的標語，在主場外圍繞場挑釁，引來不少側目。

當天比賽地點在倫敦體育場，莎妮亞隨隊遠征助威。起初大多數球迷只是口頭回嗆或無視她的舉動，不過氣氛隨著挑釁升溫。最終一名西漢姆聯球迷疑似忍無可忍，直接將整杯啤酒從她頭上澆下，畫面隨即在網路瘋傳。

保全關切未抓到人 她稱早預料會被罵

事後莎妮亞表示，曼聯的一名保全人員曾上前關心她的狀況，但當眾人試圖尋找潑酒者時，對方早已離開現場。她坦言原本就預期會遭到言語攻擊，「但真的沒想到有人會直接潑飲料。」

她還透露，這並非第一次因嗆聲惹禍。過去在利物浦主場挑釁時，曾遇過被吐口水與推擠的情況，自認早已習慣敵對球迷的情緒反應。

網友多不買單 質疑自找麻煩

影片曝光後，網路輿論卻未一面倒支持她。許多網友認為她明知主場氣氛火爆還刻意挑釁，是「自找麻煩」，甚至留言「玩愚蠢的遊戲，得到愚蠢的結果」。

也有人嘲諷英超球迷太玻璃心，一點吐槽就情緒失控。不過無論立場如何，這起場外插曲再次凸顯足球文化中的激情與對立，也提醒球迷，情緒一旦失控，場邊風波恐比場上對決更難收場。