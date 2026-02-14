　
政治

議員選立委層次不同？徐巧芯酸「幹嘛罵高嘉瑜」本人尬笑路過

記者黃翊婷／綜合報導

總統賴清德11日召開記者會呼籲支持國防採購特別條例，在答覆媒體提問時，提到本屆的立委有許多是從議會上來的，應當遵守憲政運作。對此，國民黨立委徐巧芯隔日（指12日）接受媒體採訪時，直言民進黨大約有20多位立委，過去也有議員身分，例如黃捷、高嘉瑜，不明白為何賴總統要這樣說。沒想到高嘉瑜恰好路過採訪現場，並面露尷尬微笑快步離開。

▲▼高嘉瑜、徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜、徐巧芯）

▲左圖為高嘉瑜，右圖為徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜、徐巧芯）

賴清德11日召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，談到本屆立委有很多從地方議會上來，地方議會運作跟中央的立法院、政院運作不一樣，「地方工作事項、層次跟國家最高民意殿堂，立院、政院、考試院、監察院或司法院之間運作完全不同的」。此話一出，引發外界正反意見討論。

臉書粉專政客爽貼出一段國民黨立委徐巧芯12日接受媒體採訪的影片，當被問到對賴總統上述談話的看法，她直言，民進黨大約有20多位立委，過去也有議員身分，例如黃捷、吳沛憶、李坤城，實在不解賴總統為何要罵他們，「難道今天作為議員就可以違憲嗎？」

恰巧就在這個時候，力拚回歸參選港湖議員的民進黨前立委高嘉瑜路過採訪現場，徐巧芯立即補上一句，「高嘉瑜以前也是議員，然後當了立委啊，賴清德為什麼要罵她呢？」高嘉瑜當下並未停留或回應，只是面露尷尬微笑快步離開。

02/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐
袁惟仁3/10告別式　陸元琪「不能出席」疑怒槓前婆家
台灣爆紅「AV女優」作品突人間蒸發！　達人揭原因：玩完了
備戰WBC首戰台灣！山本由伸春訓首日Live BP　大谷緊盯
丟包學霸致死「惡司機」起訴！最重判無期　關鍵8秒曝光
大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂
賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據
控1424萬捐款成割頸案乾哥賠償款　楊父：律師費也全民買單

賴支持半導體赴歐美日投資　國台辦批「家產家業拱手送與外人」

賴支持半導體赴歐美日投資　國台辦批「家產家業拱手送與外人」

賴清德總統日前接受法新社（AFP）專訪時強調，政府支持台灣半導體企業赴日本、美國或歐洲投資。大陸國台辦出面批評稱，此舉是「不惜把台灣同胞幾代人的家產家業拱手送與外人」，嚴重損害台灣同胞利益福祉。國台辦還批評，賴清德對抗思維「執迷不悟」，一再挑戰兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實。

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

春節「雙鐵總運量」估衝1096萬人次　初三高鐵挑戰創新高

春節「雙鐵總運量」估衝1096萬人次　初三高鐵挑戰創新高

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

徐巧芯賴清德高嘉瑜黃捷

