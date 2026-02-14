議員選立委層次不同？徐巧芯酸「幹嘛罵高嘉瑜」本人尬笑路過

記者黃翊婷／綜合報導

總統賴清德11日召開記者會呼籲支持國防採購特別條例，在答覆媒體提問時，提到本屆的立委有許多是從議會上來的，應當遵守憲政運作。對此，國民黨立委徐巧芯隔日（指12日）接受媒體採訪時，直言民進黨大約有20多位立委，過去也有議員身分，例如黃捷、高嘉瑜，不明白為何賴總統要這樣說。沒想到高嘉瑜恰好路過採訪現場，並面露尷尬微笑快步離開。

▲左圖為高嘉瑜，右圖為徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜、徐巧芯）

賴清德11日召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，談到本屆立委有很多從地方議會上來，地方議會運作跟中央的立法院、政院運作不一樣，「地方工作事項、層次跟國家最高民意殿堂，立院、政院、考試院、監察院或司法院之間運作完全不同的」。此話一出，引發外界正反意見討論。

臉書粉專政客爽貼出一段國民黨立委徐巧芯12日接受媒體採訪的影片，當被問到對賴總統上述談話的看法，她直言，民進黨大約有20多位立委，過去也有議員身分，例如黃捷、吳沛憶、李坤城，實在不解賴總統為何要罵他們，「難道今天作為議員就可以違憲嗎？」

恰巧就在這個時候，力拚回歸參選港湖議員的民進黨前立委高嘉瑜路過採訪現場，徐巧芯立即補上一句，「高嘉瑜以前也是議員，然後當了立委啊，賴清德為什麼要罵她呢？」高嘉瑜當下並未停留或回應，只是面露尷尬微笑快步離開。