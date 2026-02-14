　
社會焦點

丟包學霸致死「惡司機」起訴！最重判無期　關鍵8秒曝光

記者葉國吏／綜合報導　

台64線1月25日凌晨發生替代役學霸、25歲溫姓男子疑與司機口角後遭丟包在快速道路，隨即被4車輾過身亡。檢方13日偵結，依遺棄致死罪起訴林姓司機，最重可判無期徒刑。

▲溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，監視器拍到多元計程車準備上台64畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發在1月25日凌晨，25歲溫姓男子酒後搭乘多元計程車返家，行經台64線快速道路時，疑因踢踹林姓司機座椅引爆爭執。過程中溫男被要求下車，最終竟留在車流奔馳的快速道路上，隨後短時間內遭4輛轎車輾壓，傷重不治，畫面令人不忍直視。

檢警追查指出，死者為國立政治大學雙學士畢業的替代役男。警方調閱行車紀錄器與訪談多名經過駕駛人，有人拍到溫男倒臥在車道上的畫面，顯示當時他已失去行動能力，成為車流中的危險存在。

▲▼1月25日替代役男遭丟包慘死時序。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲1月25日替代役男遭丟包慘死時序。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

8秒關鍵畫面　究竟是自願下車還是被拉下？
全案另一個關鍵，在於溫男下車的過程。林男供稱是溫男自行開門下車，但檢警也釐清，從爭執到車輛駛離僅約8秒，是否存在強行開門、拉人下車情形，攸關責任歸屬。

法界人士分析，重點不在後續輾過的4名駕駛，而在司機載客期間是否負有保護義務。若明知乘客已無自救能力，卻將人留置在高速車道這種高度危險環境，就可能構成遺棄致死，其刑責甚至重於後續駕駛的過失致死。遺棄致死依法最輕可處七年以上徒刑，最重可處無期徒刑最重可判無期徒刑。

學霸被丟包64線輾斃　叫車平台Bolt哀悼：不便說明

學霸被丟包64線輾斃　叫車平台Bolt哀悼：不便說明

25歲溫姓學霸日前凌晨搭多元計程車，卻在台64線快速道路被司機要求下車，隨後遭4輛車輾過喪命；涉事車輛隸屬Bolt平台，業者表達現階段不方便對外說明更多細節。

學霸丟包

