台灣爆紅「AV女優」作品突人間蒸發！　達人揭原因：玩完了

日本新生代AV女優塔乃花鈴憑自然系外型在台灣爆紅，事業正要起飛，卻突然關閉社群、作品全數下架。AV達人直言她恐被家人發現拍片，演藝路瞬間喊卡，讓粉絲錯愕不已。對此，AV達人一劍浣春秋也直言「玩完了」。

新生代人氣女優塔乃花鈴，靠著清純臉蛋搭配火辣身材，在老司機圈中人氣急升，去年更因綜藝節目《接吻生死戰》在台灣掀起討論熱潮，不少人看好她今年將正式躍升一線女優。

沒想到近期卻無預警「人間蒸發」，粉絲發現她的社群平台X全面上鎖，貼文與照片全數設為保護狀態，外界已無法瀏覽，而她出道以來的成人作品，也同步從片商Moodyz官網下架，彷彿從AV界被抹去存在。

社群突鎖帳 作品一夕清空引猜測

突如其來的異常狀況，立刻在粉絲圈掀起各種揣測，有人擔心她健康出問題，也有人懷疑與合約糾紛有關。不過至今塔乃花鈴本人完全沒有出面說明，讓整起事件更顯撲朔迷離。

對此，AV評論達人一劍浣春秋也發聲直言：「簡單說，塔乃花鈴玩完了。」他推測，最大可能是被家人或親友發現她從事成人影片拍攝，片商為避免後續麻煩，只能選擇全面下架作品止血。

疑被家人發現身分 AV片商急踩煞車

一劍浣春秋也替她抱不平，強調塔乃花鈴本人無論身體狀況或心理狀態都相當良好，對AV工作其實充滿熱情與投入，原本很有機會在今年成為片商力捧的招牌人物，「結果現在一切都化為泡影。」

至於未來是否還有復出空間，他則相當悲觀，直言目前幾乎沒有片商敢再與她合作，等同宣告AV生涯提前結束。至於為何會被家人發現，他透露關鍵恐在於她過於放心，頻繁上媒體曝光，最終讓親友從節目中認出她的身分。