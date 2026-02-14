控1424萬捐款成割頸案乾哥賠償款　楊父：律師費也全民買單

記者黃翊婷／綜合報導

新北市國中少年遭割頸案，最高法院12日裁定郭姓乾哥有期徒刑12年、林姓乾妹有期徒刑11年定讞，引發社會關注。被害人楊姓同學的父親13日發表18點聲明，控訴「法官是加害者幫兇」，甚至直言大眾愛心捐款1424萬成了郭姓少年的賠償款，法扶還同意代墊裁判費，「用人民的血汗錢幫助加害者」，讓他無法接受。

▲楊父不滿加害者獲輕判。（圖／攝影中心）

回顧案件經過

本案發生於2023年12月25日中午，新北市某高中附設國中部15歲楊姓國三男學生，要求一位到班上找朋友串門子的別班林姓女同學離開教室，以免打擾同學午休。林姓少女覺得受委屈，找15歲郭姓「乾哥」訴苦，乾哥為了替乾妹出氣，涉嫌持預藏的彈簧刀朝楊姓男學生割頸狂刺10刀，被害人大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間回天乏術。

法院判決結果

新北地方法院一審時，郭姓乾哥被判處有期徒刑9年、林姓乾妹有期徒刑8年；二審則採不公開宣判，高等法院去年12月底加重兩人的刑度，但被害人雙親仍難以接受，全案上訴至最高法院。最高法院本月12日下午裁定駁回檢辯雙方上訴，維持二審判決的刑度，郭姓乾哥被判處有期徒刑12年、林姓乾妹有期徒刑11年定讞。

楊父發聲明控訴

楊父13日對外發布18點聲明，痛批「少事法是惡法！法官是加害者的幫兇！」他在聲明中提到，二審時加害者林女的母親當庭說願意先出140萬，甚至在法庭上說願意付一半金額，但審判長說沒有只賠一半，而是5人全部一起，但二審判決書卻寫加害者林母願意先給200萬，根本是說一套做一套，而且林母至今僅支付20萬元，毫無賠償誠意。

楊父接著控訴，郭男的律師說他毫無還款能力，卻能把受害者家屬的不動產查清楚，難道「只要沒錢都可以隨意殺人不用賠償」？就連大眾的愛心捐款1424萬也成了郭男的賠償款，「如果可以，我願意用民事法庭所判賠償金額換取他們的刑期，條件是他們如果轉換刑期部分不得假釋」，刑事部分對加害者縱容，民事部分也只是一張債權憑證以及20萬假誠意的賠償金，「殺個人20萬就解決了」、「對於受害者是多重傷害！難道我們只能硬生生的吞下嗎？」

此外，楊父表示，民事高等法院法扶說加害者的資格相符，所以同意代墊裁判費，等同是用人民的血汗錢，無條件提供已經證據確鑿的加害者律師費用，實在讓他無法接受。

而面對楊父的血淚控訴，被點名的相關單位，目前尚無回應。