　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

袁惟仁告別式時間曝光　前妻動向引關注

▲▼袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

▲袁惟仁告別式傳出將於3月10日在懷愛館舉行。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

記者葉國吏／綜合報導　

創作歌手、選秀評審「小胖老師」袁惟仁2月2日於台東病逝，享年57歲。家屬將於3月10日在懷愛館舉行告別式，不過傳出前妻陸元琪恐被阻止出席，引發關注。

袁惟仁病逝消息曝光後，音樂圈一片哀戚。由於時間接近農曆春節，家屬決定待年節過後再將大體送回台北火化，並安排與父親合葬，盼他安息長眠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陸元琪發文。（圖／翻攝自Instagram／_c_c_lu）

陸元琪發聲：對方家人不希望我出席告別式
陸元琪12日深夜在Instagram限時動態，以黑底藍字寫下：「我被對方家人對我的孩子說不希望我出席告別式，那反過來說我其實才是不能讓孩子出席告別式的人對嗎？」字句間流露無奈與質疑。

隨後她再發第二則動態，寫道：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到底什麼素養？」語氣明顯激動。

第三則貼文則提到：「我以為把孩子教育得好就對得起很多人，沒想到到了最後我還是被那些人排擠了，還是被那些人對著孩子要求我不能出席了，那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過他們做錯了什麼……」疑似將矛頭指向袁惟仁家屬。

音樂圈好友悼念　搭檔莫凡不捨道別
袁惟仁離世後，多位音樂人公開發文追思，包括黃韻玲、陳子鴻、游鴻明等人紛紛表達不捨。曾與他組成「凡人二重唱」的搭檔莫凡，也感性寫下「安息，我的搭檔」，短短幾字，道盡多年情誼。

根據《自由時報》報導，告別式將於3月10日上午在台北懷愛館景行樓至忠廳舉行，屆時不少圈內好友預計到場致意，陪伴他走完人生最後一程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐
袁惟仁3/10告別式　陸元琪「不能出席」疑怒槓前婆家
台灣爆紅「AV女優」作品突人間蒸發！　達人揭原因：玩完了
備戰WBC首戰台灣！山本由伸春訓首日Live BP　大谷緊盯
丟包學霸致死「惡司機」起訴！最重判無期　關鍵8秒曝光
大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂
賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據
控1424萬捐款成割頸案乾哥賠償款　楊父：律師費也全民買單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

28歲「美國碩士田僑仔」來台徵婚！　點名3農業縣公主

中壢大江購物中心春節購物一次到位　新春福袋正月初一限量開賣

過年不怕沒醫生！羅東博愛醫院初一到初五　加開內外兒科門診

台灣爆紅「AV女優」作品突人間蒸發！　達人揭原因：玩完了

袁惟仁告別式時間曝光　前妻動向引關注

今明晴暖易起霧　除夕下午起「北台灣變天」

春節連假首日　國道估有5大塞車熱點

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

快訊／04:39台東海端3.5地震　最大震度2級

一日體驗四季！今晨10.6℃白天近30℃　除夕變濕涼

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

【譚兵讀武EP291】桃園起飛空降甘肅南部當「特工」　17歲的「馬台長」意外化身草原騎兵

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

28歲「美國碩士田僑仔」來台徵婚！　點名3農業縣公主

中壢大江購物中心春節購物一次到位　新春福袋正月初一限量開賣

過年不怕沒醫生！羅東博愛醫院初一到初五　加開內外兒科門診

台灣爆紅「AV女優」作品突人間蒸發！　達人揭原因：玩完了

袁惟仁告別式時間曝光　前妻動向引關注

今明晴暖易起霧　除夕下午起「北台灣變天」

春節連假首日　國道估有5大塞車熱點

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

快訊／04:39台東海端3.5地震　最大震度2級

一日體驗四季！今晨10.6℃白天近30℃　除夕變濕涼

非法滯留900多天　越籍男撞球館遭盤查...上警車前還想跑

28歲「美國碩士田僑仔」來台徵婚！　點名3農業縣公主

龜山眷村故事館春節限定活動　首座紅包印刷感受眷村春節人情溫度

中壢大江購物中心春節購物一次到位　新春福袋正月初一限量開賣

王力宏台北騎單車通勤！　巡演壓軸三亞海陸空全包引爆全城

K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

備戰WBC首戰台灣！山本由伸春訓首日Live BP　大谷緊盯盛讚

議員選立委層次不同？徐巧芯酸「幹嘛罵高嘉瑜」本人尬笑路過

農曆春節連假首日　新北市府列飯店、商場優惠

小奶貓看雪初體驗　印下「完美肉球」好奇猛挖超開心

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

生活熱門新聞

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

連等4班才擠上高鐵！眾人曝「搭車密技」

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

大直臭豆腐店「被罵反變紅」！拔髮女住戶無奈

洗車場距離50公尺走路還開車去？AI回答網看傻

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

更多熱門

相關新聞

叫孩子把我放一邊？陸元琪怒槓袁惟仁家屬

叫孩子把我放一邊？陸元琪怒槓袁惟仁家屬

音樂人「小胖老師」袁惟仁本月2日病逝，享年59歲。前妻陸元琪日前才在社群平台發文悼念，不料12日再度連發3則Instagram限時動態，疑似透露自己無法出席告別式，引發外界關注。

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭買斷

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭買斷

陸元琪悼袁惟仁「被酸生前陪伴才重要」　霸氣回擊

陸元琪悼袁惟仁「被酸生前陪伴才重要」　霸氣回擊

黃明志爆曾「尾隨袁惟仁進廁所」見超暖一幕

黃明志爆曾「尾隨袁惟仁進廁所」見超暖一幕

放下恩怨！陸元琪發長文道歉袁惟仁　催淚喊話：希望你能理解我當初的難

放下恩怨！陸元琪發長文道歉袁惟仁　催淚喊話：希望你能理解我當初的難

關鍵字：

袁惟仁

讀者迴響

熱門新聞

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

10連碰太狂！中和彩券行一次中7注百萬

4球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面