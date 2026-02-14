袁惟仁告別式時間曝光　前妻動向引關注

▲袁惟仁告別式傳出將於3月10日在懷愛館舉行。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

記者葉國吏／綜合報導

創作歌手、選秀評審「小胖老師」袁惟仁2月2日於台東病逝，享年57歲。家屬將於3月10日在懷愛館舉行告別式，不過傳出前妻陸元琪恐被阻止出席，引發關注。

袁惟仁病逝消息曝光後，音樂圈一片哀戚。由於時間接近農曆春節，家屬決定待年節過後再將大體送回台北火化，並安排與父親合葬，盼他安息長眠。

▲陸元琪發文。（圖／翻攝自Instagram／_c_c_lu）

陸元琪發聲：對方家人不希望我出席告別式

陸元琪12日深夜在Instagram限時動態，以黑底藍字寫下：「我被對方家人對我的孩子說不希望我出席告別式，那反過來說我其實才是不能讓孩子出席告別式的人對嗎？」字句間流露無奈與質疑。

隨後她再發第二則動態，寫道：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到底什麼素養？」語氣明顯激動。

第三則貼文則提到：「我以為把孩子教育得好就對得起很多人，沒想到到了最後我還是被那些人排擠了，還是被那些人對著孩子要求我不能出席了，那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過他們做錯了什麼……」疑似將矛頭指向袁惟仁家屬。

音樂圈好友悼念 搭檔莫凡不捨道別

袁惟仁離世後，多位音樂人公開發文追思，包括黃韻玲、陳子鴻、游鴻明等人紛紛表達不捨。曾與他組成「凡人二重唱」的搭檔莫凡，也感性寫下「安息，我的搭檔」，短短幾字，道盡多年情誼。

根據《自由時報》報導，告別式將於3月10日上午在台北懷愛館景行樓至忠廳舉行，屆時不少圈內好友預計到場致意，陪伴他走完人生最後一程。