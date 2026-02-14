怕過年！29歲女想到「親戚靈魂拷問」就胃痛　失眠1個月

記者黃翊婷／綜合報導

春節連假來臨，但有部分民眾擔憂，親友團聚時會遭到催婚、比薪水等「靈魂拷問」。中國湖北省武漢市一名29歲的胡姓女子，一想到春節返鄉需要面對親戚追問婚姻、工作狀況，竟出現嚴重的胃痛，甚至失眠將近1個月。

▲過年時親友聚會，長輩過度關心可能會讓晚輩感到壓力。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

29歲女「怕過年」失眠近1個月

根據《網易》報導，胡女因持續胃部抽搐、失眠等症狀，日前前往武漢市第三醫院臨床心理門診尋求協助，她表示，自己大約在1個月前就開始失眠，因為一想到春節返鄉需要面對親戚的婚姻、工作、生育情況等連環追問，就感到很焦慮。

心理治療師曝原因

心理治療師席毛毛表示，這樣的症狀在臨床上通常被稱為「年關綜合症」或「節日性心理危機」，因為面臨巨大壓力、預期的人際緊張關係、作息飲食混亂等因素，導致出現或加重焦慮、憂鬱情緒，甚至伴有失眠、心慌、腸胃不適、疲倦乏力等症狀，近期類似的諮詢和就診者，比平日增加大約3成。

壓力來源分4類 醫給解方

武漢市第三醫院臨床心理科精神醫師及心理治療師葛臨風分析，這類型的壓力來源大概集中在4個面向，包含催婚催生的情感壓力、比收入的對比壓力、原生家庭的潛在矛盾、密集社交帶來的精力耗竭。

葛臨風建議，若民眾有上述困擾，可以先進行「心理預演」，提前準備一些回應話術，減少現場的慌亂感，並嘗試調整認知，理解長輩的關係可能來自於溝通方式的差異，更重要的是學會轉移話題，可以嘗試把焦點引導至彼此共同關心、更輕鬆愉快的領域。