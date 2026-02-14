　
大陸 大陸焦點 特派現場

怕過年！29歲女想到「親戚靈魂拷問」就胃痛　失眠1個月

記者黃翊婷／綜合報導

春節連假來臨，但有部分民眾擔憂，親友團聚時會遭到催婚、比薪水等「靈魂拷問」。中國湖北省武漢市一名29歲的胡姓女子，一想到春節返鄉需要面對親戚追問婚姻、工作狀況，竟出現嚴重的胃痛，甚至失眠將近1個月。

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲過年時親友聚會，長輩過度關心可能會讓晚輩感到壓力。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

29歲女「怕過年」失眠近1個月

根據《網易》報導，胡女因持續胃部抽搐、失眠等症狀，日前前往武漢市第三醫院臨床心理門診尋求協助，她表示，自己大約在1個月前就開始失眠，因為一想到春節返鄉需要面對親戚的婚姻、工作、生育情況等連環追問，就感到很焦慮。

心理治療師曝原因

心理治療師席毛毛表示，這樣的症狀在臨床上通常被稱為「年關綜合症」或「節日性心理危機」，因為面臨巨大壓力、預期的人際緊張關係、作息飲食混亂等因素，導致出現或加重焦慮、憂鬱情緒，甚至伴有失眠、心慌、腸胃不適、疲倦乏力等症狀，近期類似的諮詢和就診者，比平日增加大約3成。

壓力來源分4類　醫給解方

武漢市第三醫院臨床心理科精神醫師及心理治療師葛臨風分析，這類型的壓力來源大概集中在4個面向，包含催婚催生的情感壓力、比收入的對比壓力、原生家庭的潛在矛盾、密集社交帶來的精力耗竭。

葛臨風建議，若民眾有上述困擾，可以先進行「心理預演」，提前準備一些回應話術，減少現場的慌亂感，並嘗試調整認知，理解長輩的關係可能來自於溝通方式的差異，更重要的是學會轉移話題，可以嘗試把焦點引導至彼此共同關心、更輕鬆愉快的領域。

02/11 全台詐欺最新數據

372 1 9849 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐
袁惟仁3/10告別式　陸元琪「不能出席」疑怒槓前婆家
台灣爆紅「AV女優」作品突人間蒸發！　達人揭原因：玩完了
備戰WBC首戰台灣！山本由伸春訓首日Live BP　大谷緊盯
丟包學霸致死「惡司機」起訴！最重判無期　關鍵8秒曝光
大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂
賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據
控1424萬捐款成割頸案乾哥賠償款　楊父：律師費也全民買單

春節連假交通安全大提醒　呼籲禮讓用路人

春節連假交通安全大提醒　呼籲禮讓用路人

公路局中壢監理站13日表示，春節及228連假期間因人潮及車潮眾多，呼籲所有用路人落實交通禮讓，避免因搶快而發生事故，共同營造安全的交通環境。同時也建議民眾多加利用大眾運輸工具，不僅可減少行車壅塞與停車困擾，更是聰明又安全的選擇。

整地前先申請！新北違規開挖山坡地最高罰30萬元

整地前先申請！新北違規開挖山坡地最高罰30萬元

侯友宜視察市場年貨採買　春節聯合稽查守護消費安全

侯友宜視察市場年貨採買　春節聯合稽查守護消費安全

春節將至點亮安全燈楠西消防前進北極殿宣導居家防火

春節將至點亮安全燈楠西消防前進北極殿宣導居家防火

春節連假首日「國道5路段」易塞　南下改午後出發

春節連假首日「國道5路段」易塞　南下改午後出發

過年春節

